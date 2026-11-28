(GLO)- Tâm điểm của vòng 9 V-League ngày 28-11 là trận Công an TP. Hồ Chí Minh gặp Hoàng Anh Gia Lai. Tại các giải bóng đá châu Âu, MU tiếp Brentford lúc 22 giờ ngày 28-11, còn Real Madrid gặp Alaves lúc 3 giờ ngày 29-11.

Tại vòng 9 LPBank V-League 1 mùa giải 2026-2027, trận Công an TP. Hồ Chí Minh - Hoàng Anh Gia Lai diễn ra lúc 18 giờ ngày 28-11 trên sân Bình Dương. Trận đấu được phát trên kênh HTV4.

Ảnh: HAGL FC

Trận đấu muộn nhất trong ngày tại V-League là cuộc gặp giữa Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bắt đầu lúc 19 giờ 15 phút trên sân Hàng Đẫy. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên kênh VTV6.

Trước trận đấu, Hà Nội có 12 điểm, kém Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 điểm sau 8 vòng đấu. Nếu giành chiến thắng trên sân nhà, đội bóng Thủ đô sẽ vượt lên trên chính đối thủ trong cuộc cạnh tranh vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.

Tại vòng 12 Ngoại hạng Anh, Manchester United (MU) tiếp Brentford trên sân Old Trafford lúc 22 giờ ngày 28-11. Trận đấu được phát trực tiếp trên nền tảng FPT Play.

Cuộc tiếp đón Brentford là trận đầu tiên của huấn luyện viên Mauricio Pochettino trên sân Old Trafford kể từ khi dẫn dắt MU.

Đội chủ nhà đang chịu sức ép khi đứng thứ 19 sau 11 trận, trong khi Brentford bước vào cuộc so tài sau chiến thắng 4-0 trước Everton.

Phong độ của đội khách vì vậy là thử thách đáng kể đối với MU trong nỗ lực tìm chiến thắng đầu tiên dưới thời nhà cầm quân người Argentina.

Rạng sáng 29-11, người hâm mộ có thể theo dõi trận Real Madrid - Alaves thuộc vòng 14 Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga).

Trận đấu bắt đầu lúc 3 giờ và được phát trực tiếp trên các kênh ON Football, SCTV15.

Cũng tại vòng 12 Ngoại hạng Anh, Everton gặp Liverpool lúc 19 giờ ngày 29-11; Arsenal tiếp Manchester City lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày. 2 trận đấu được phát trên FPT Play theo quyền lợi gói dịch vụ của khán giả.

Ở các giải vô địch quốc gia châu Âu khác, Bayern Munich làm khách trước Hamburg lúc 21 giờ 30 phút ngày 28-11, trực tiếp trên TV360.

Rạng sáng 29-11, Torino gặp Lazio lúc 0 giờ, Inter Milan tiếp Genoa lúc 2 giờ 45 phút. Cả 2 trận được phát trên MyTV.

Trong khi đó, Atletico Madrid gặp Elche lúc 0 giờ 30 phút trên ON Football và SCTV15.