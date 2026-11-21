(GLO)- Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xác định đầy đủ 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2027, trong đó có U17 Việt Nam. Giải đấu diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 13 đến 29-5-2027. TV360 sẽ phát sóng độc quyền các giải U17 châu Á của AFC tại Việt Nam giai đoạn 2026-2028.

Ngày 21-11, AFC công bố danh sách 16 đội tuyển góp mặt tại VCK U17 châu Á 2027, gồm 2 nhóm, trong đó có 9 đội giành quyền vào thẳng (Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Uzbekistan và Việt Nam).

Đây là những đại diện của AFC tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar.

U17 Việt Nam có trận ra quân tại VCK U17 World Cup 2026 thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3 ngày 20-11. Ảnh: VFF

7 suất còn lại thuộc về các đội vượt qua vòng loại, gồm Indonesia, Iraq, Syria, Iran, Ấn Độ, Yemen và Lebanon. Các đội này đứng đầu tại 7 bảng đấu, kết thúc ngày 20-11.

Ở những lượt trận quyết định, Iraq đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-1 để giành vé tại bảng B. Syria đứng đầu bảng C sau khi có cùng 10 điểm với UAE nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Iran và Ấn Độ lần lượt dẫn đầu bảng D và E. Yemen vượt qua Kyrgyzstan nhờ chỉ số phụ, trong khi Lebanon kết thúc vòng loại bảng G với 12 điểm tuyệt đối. Indonesia đã sớm giành vé từ bảng A trước lượt trận cuối.

Đông Nam Á có 2 đại diện tại giải đấu là Việt Nam và Indonesia. Hai đội tuyển Thái Lan và Malaysia không thể vượt qua vòng loại. Lebanon lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự VCK U17 châu Á.

Giải đấu năm 2027 đồng thời là vòng tuyển chọn cho FIFA U17 World Cup 2027. Theo thể thức thi đấu, 8 đội vượt qua vòng bảng, giành quyền vào tứ kết, sẽ có suất tham dự giải đấu thế giới.

Về bản quyền truyền hình, Viettel được lựa chọn làm đối tác truyền thông chính thức của AFC tại Việt Nam từ ngày 1-1-2026.

Thông qua nền tảng TV360, đơn vị này được khai thác phát sóng các giải đấu thuộc hệ thống AFC, trong đó có VCK U17 châu Á nam và nữ giai đoạn 2026-2028.