Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 15-11: U23 Việt Nam vô địch, Nations League sôi động

(GLO)- Tối 14-11, U23 Việt Nam giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 sau trận hòa với U23 Qatar. Tại châu Âu, UEFA Nations League tiếp tục diễn ra với nhiều trận đấu đáng chú ý, trong đó Đan Mạch thắng đậm Bồ Đào Nha.

U23 Việt Nam đăng quang trong màn pháo hoa rực sáng ở sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Trong trận đấu cuối cùng của giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra tối 14-11 trên sân Pleiku, đội khách mở tỷ số trong hiệp 1. Phút 20, Al Rawi thoát xuống bên cánh phải, dứt điểm chéo góc. Bóng dội cột dọc, bật trúng người Faragalla rồi đi vào lưới, giúp đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau giờ nghỉ, HLV Đinh Hồng Vinh điều chỉnh nhân sự khi đưa Williams Minh Hoàng và Quang Duyệt vào sân thay Văn Thuận, Hoàng Minh.

Những thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 48, Williams Minh Hoàng vượt qua các hậu vệ Qatar, tạo điều kiện để Nguyễn Minh Tâm dứt điểm trong vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Với 7 điểm sau 3 trận, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chính thức đăng quang, hơn U23 Qatar 2 điểm.

Nguyễn Minh Tâm giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải; Cao Văn Bình được trao giải Thủ môn xuất sắc nhất.

>> Xem lại màn trình diễn của U23 Việt Nam tại đây

>> Highlight U23 Việt Nam - U23 Qatar

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Thái Lan thắng U23 Singapore 3-1, qua đó giành vị trí thứ ba chung cuộc.

>> Highlight U23 Thái Lan - U23 Singapore

Tại Casper Cup 2026, đội tuyển Kyrgyzstan đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 3-0 trong trận đấu diễn ra ngày 14-11 trên sân Thiên Trường.

Ở UEFA Nations League, Đan Mạch gây chú ý khi thắng Bồ Đào Nha 4-1. Rasmus Hojlund lập cú đúp, trong khi Pierre-Emile Hojbjerg và Joachim Andersen lần lượt ghi bàn cho đội khách. Bernardo Silva ghi bàn danh dự cho Bồ Đào Nha ở cuối trận.

Tuy nhiên, kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng của Bồ Đào Nha khi đội này đã chắc chắn giành vé vào tứ kết.

Na Uy cũng giành chiến thắng 3-1 trước Xứ Wales. Antonio Nusa và Andreas Schjelderup ghi bàn trong hiệp 2, trước khi Erling Haaland ấn định tỷ số bằng quả phạt đền.

Một số kết quả đáng chú ý khác tại Nations League: Hungary thắng Georgia 2-0; Áo thắng CH Ireland 1-0; Romania đánh bại Ba Lan 2-1.

Với kết quả các trận vào rạng sáng 15-11, Ban tổ chức đã xác định được 3 đội tuyển giành vé vào tứ kết sớm là Tây Ban Nha, Anh (bảng A3) và Bồ Đào Nha (bảng A4).

Tâm điểm của bóng đá quốc tế trong ngày 15-11 là các trận đấu thuộc UEFA Nations League.

Tây Ban Nha tiếp Anh trong cuộc đối đầu đáng chú ý thuộc bảng A3. Bên cạnh đó là các trận Bỉ gặp Italy, Pháp gặp Thổ Nhĩ Kỳ (Türkiye) và Croatia gặp CH Czech.