(GLO)- Vòng bảng U17 World Cup 2026 tại Qatar đã khép lại với 32 đội giành quyền đi tiếp. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có 7 đại diện vào vòng loại trực tiếp, trong khi U17 Việt Nam và chủ nhà Qatar dừng bước.

7 đội thuộc AFC vượt qua vòng bảng gồm Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Trung Quốc, Tajikistan, Nhật Bản và Uzbekistan.

U17 Hàn Quốc sớm giành vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng. Ảnh: FIFA

Australia là thành viên của AFC nên được tính trong nhóm đại diện của liên đoàn này. Giải đấu năm nay có 9 đội thuộc AFC tham dự, bao gồm chủ nhà Qatar.

Trong số các đội châu Á đi tiếp, U17 Trung Quốc và U17 Tajikistan cùng giành 4 điểm và nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Ở lượt trận cuối, Trung Quốc thắng Fiji 8-0, còn Tajikistan hòa Senegal 1-1.

Danh sách 32 đội đi tiếp gồm: Hy Lạp, Ai Cập, Hàn Quốc, Uganda, Ecuador, Australia, Argentina, Mozambique, Pháp, Saudi Arabia, Uruguay, Italy, Bờ Biển Ngà, Croatia, Senegal, Tajikistan, Mali, Bỉ, Tây Ban Nha, Morocco, Trung Quốc, Brazil, Cộng hòa Ireland, Algeria, Cộng hòa Dominica, Chile, Mexico, Venezuela, Colombia, Serbia, Nhật Bản và Uzbekistan.

U17 Nhật Bản cũng có vé từ vị trí thứ ba sau chiến thắng 7-0 trước Honduras tại bảng L. Đại diện Đông Á kết thúc vòng bảng với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +5.

Trong khi đó, U17 Uzbekistan giành suất cuối cùng dành cho các đội xếp thứ ba.

Cùng có 3 điểm, Uzbekistan đứng trên Romania nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn: +1 so với 0. Ở lượt trận cuối bảng K, Romania thắng Cameroon 3-1 nhưng không đủ để giành vé đi tiếp.

U17 Việt Nam khép lại lần đầu tham dự U17 World Cup với 1 điểm, sau trận thua Bỉ 2-3, hòa New Zealand 3-3 và thua Mali 0-2. Đội đứng thứ ba bảng G, nhưng không nằm trong nhóm đủ điều kiện vào vòng loại trực tiếp.

Theo thể thức giải, 48 đội được chia thành 12 bảng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 32 đội. Các trận vòng này diễn ra trong 2 ngày 30-11 và 1-12.

Tại vòng đấu sắp tới, Hàn Quốc gặp Nhật Bản; Uzbekistan đối đầu Tây Ban Nha; Tajikistan gặp Italy; Saudi Arabia chạm trán Bỉ; Australia gặp Senegal, còn Trung Quốc đối đầu Serbia.