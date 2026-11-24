(GLO)- Kết bóng đá ngày 24-11 đáng chú ý với trận hòa 3-3 của U17 Việt Nam trước U17 New Zealand tại vòng chung kết U17 World Cup 2026. Hôm nay, tại AFC Champions League Elite, Công an Hà Nội gặp Vissel Kobe (Nhật Bản), Champions League châu Âu trở lại với lượt trận thứ 5 vòng phân hạng.

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U17 Việt Nam giành điểm số lịch sử tại World Cup

Tối 23-11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand 3-3 trong cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính ở lượt trận thứ hai bảng G vòng chung kết U17 World Cup 2026.

3 lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland đều tìm được bàn gỡ.

Nguyễn Lực lập công ở phút 49, Đại Nhân ghi bàn ở phút 58, trước khi Duy Khang ấn định tỷ số 3-3 ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 2.

Niềm vui của Duy Khang sau bàn gỡ 3-3 vào phút 90. Ảnh: Đoàn Nhật/SGGPO

Kết quả này giúp U17 Việt Nam giành điểm số đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam tại 1 vòng chung kết World Cup dành cho bóng đá 11 người, đồng thời duy trì hy vọng vượt qua vòng bảng.

U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Mali vào ngày 26-11 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026.

Ở trận đấu còn lại của bảng G, U17 Mali đánh bại U17 Bỉ với tỷ số 2-1.

Trong các trận đấu khác tại U17 World Cup 2026, U17 Tây Ban Nha thắng U17 Fiji 15-0, U17 Senegal vượt qua U17 Cuba 9-0, U17 Uzbekistan đánh bại U17 Jamaica 6-2. U17 Italia thắng U17 Bờ Biển Ngà 2-1, trong khi U17 Morocco hòa U17 Trung Quốc 2-2.

Tại AFC Champions League Elite 2026-2027, Al Hilal chia điểm với Neftchi Fergana sau trận hòa 2-2. Al Wasl giành chiến thắng 5-1 trước Tractor, Al Shamal vượt qua Al Ahli 3-2, còn Al Ain hòa Esteghlal 1-1.

CLB Công an Hà Nội đối đầu Vissel Kobe tại đấu trường châu Á

Tâm điểm lượt trận thứ năm vòng phân hạng Champions League 2026-2027 là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Borussia Dortmund, diễn ra lúc 3 giờ ngày 25-11 (giờ Việt Nam) trên sân Emirates.

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Champions League, trong khi Dortmund dẫn đầu Bundesliga và chỉ kém đại diện nước Anh 1 điểm tại đấu trường châu Âu.

Arsenal đã thắng cả 6 trận sân nhà kể từ đầu mùa giải, còn Dortmund duy trì thành tích bất bại trong 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Với lợi thế sân nhà, Arsenal được đánh giá cao hơn, nhưng phong độ ổn định của Dortmund hứa hẹn tạo nên cuộc so tài hấp dẫn.

Cùng giờ, Manchester City gặp Napoli, còn Real Madrid tiếp đón PSV Eindhoven. Trước đó, Aston Villa có chuyến làm khách trên sân của Galatasaray.

Tại AFC Champions League Elite 2026-2027, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam hướng về cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Vissel Kobe (Nhật Bản), diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 24-11.

Đại diện Việt Nam đứng trước thử thách đáng kể khi chạm trán đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, lượt trận thứ hai vòng bảng tiếp tục diễn ra tối 24-11 với 8 cuộc đối đầu.

Đặc biệt, U17 Nhật Bản gặp U17 Serbia lúc 20 giờ trong bối cảnh đại diện châu Á cần giành điểm sau thất bại trước U17 Colombia ở trận ra quân.

Trong khi đó, U17 Brazil chạm trán U17 Tanzania lúc 22 giờ. Toàn bộ 8 trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.