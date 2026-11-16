HLV Đinh Hồng Vinh: Hành trình từ phố núi đến chức vô địch cùng U23 Việt Nam

(GLO)- Sau 11 năm gắn bó với CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên cương vị cầu thủ, rồi tiếp tục dành nhiều năm cho công tác huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ, huấn luyện viên (HLV) Đinh Hồng Vinh đã chạm tay vào một danh hiệu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Chức vô địch tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 không chỉ là niềm vui của tập thể U23 Việt Nam mà còn là phần thưởng đầy cảm xúc cho hành trình bền bỉ của người thầy đã dành phần lớn sự nghiệp cho bóng đá.

Khoảnh khắc hạnh phúc sau những năm tháng chờ đợi

Tối 14-11, sân vận động (SVĐ) Pleiku Arena vỡ òa trong niềm vui khi U23 Việt Nam chính thức đăng quang Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Dù chỉ hòa 1-1 trước U23 Qatar ở lượt đấu cuối, kết quả này vẫn đủ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khép lại giải đấu với 7 điểm sau 3 trận, qua đó giành chức vô địch với thành tích bất bại.

HLV Đinh Hồng Vinh nhận bảng danh vị tiền thưởng từ tay bầu Đức. Ảnh: An Nguyên

Trên sân nhà, giữa tiếng reo hò của người hâm mộ phố núi, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được niềm hạnh phúc. Đó không đơn thuần là cảm xúc của một HLV vừa cùng đội bóng giành chức vô địch, mà còn là niềm vui của người đã trải qua nhiều năm cống hiến, tích lũy kinh nghiệm và kiên trì với nghề trên chính mảnh đất Gia Lai.

"Tôi thật sự rất hạnh phúc với chức vô địch cùng U23 Việt Nam. Tôi xin dành tặng danh hiệu này cho toàn thể người hâm mộ, trong đó có người hâm mộ phố núi - những người đã đến sân và nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển" - ông chia sẻ sau trận đấu.

Lời chia sẻ giản dị ấy càng trở nên ý nghĩa khi nhìn lại mối lương duyên giữa HLV Đinh Hồng Vinh và bóng đá Gia Lai. Pleiku không chỉ là nơi ông cùng các học trò nâng cao chiếc cúp vô địch, mà còn là vùng đất gắn bó với chặng đường dài trong sự nghiệp bóng đá của mình.

Từ 11 năm khoác áo HAGL đến người thầy của những thế hệ trẻ

Trước khi được biết đến với vai trò huấn luyện viên, Đinh Hồng Vinh từng có 11 năm thi đấu cho CLB HAGL. Quãng thời gian này giúp ông tích lũy những kinh nghiệm quý giá về bóng đá chuyên nghiệp, tinh thần tập thể và những giá trị của một đội bóng.

Sau khi khép lại sự nghiệp cầu thủ, ông không rời xa sân cỏ mà lựa chọn tiếp tục gắn bó với bóng đá trong vai trò huấn luyện. Đây là hành trình không ít thử thách.

Nếu khi còn là cầu thủ, thành quả được thể hiện qua từng trận đấu và những bàn thắng thì trên cương vị HLV, thành công đôi khi cần nhiều năm tháng mới có thể nhìn thấy.

Tại HAGL, ông từng bước tham gia công tác đào tạo, dẫn dắt các đội trẻ và gặt hái những thành tích đáng ghi nhận ở các cấp độ U13, U15, U17 và U21. Những tấm huy chương vàng, huy chương bạc tại các giải đấu trẻ trở thành dấu mốc trong hành trình làm nghề của nhà cầm quân này.

Có lẽ chính những năm tháng làm bóng đá trẻ đã giúp HLV Đinh Hồng Vinh hiểu rõ hơn giá trị của sự kiên nhẫn. Bởi lẽ, để đào tạo 1 cầu thủ, xây dựng 1 tập thể hay thế hệ kế cận, người thầy không thể chỉ nhìn vào kết quả trước mắt mà phải đặt niềm tin vào quá trình phát triển lâu dài.

HLV Đinh Hồng Vinh (giữa) và các trợ lý Trịnh Duy Quang, HLV thủ môn Trần Minh Quang cùng với cúp vô địch. Ảnh: An Nguyên

Những lần lỡ hẹn và ngày chạm tay vào danh hiệu U23

Trước khi đăng quang tại Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh đã nhiều lần đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự các giải giao hữu quốc tế.

Những chuyến đi mang về kinh nghiệm, những trận đấu để lại bài học chuyên môn, nhưng chiếc cúp vô địch ở cấp độ đội tuyển vẫn là điều ông chưa chạm tới.

Tại CFA Team China 2026 diễn ra ở Tây An, U23 Việt Nam chỉ có 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại, khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư.

Tuy nhiên, bóng đá không chỉ có những khoảnh khắc chiến thắng. Mỗi giải đấu, mỗi lần thử nghiệm đội hình và mỗi kết quả chưa như mong đợi đều là một phần của quá trình xây dựng lực lượng.

Và rồi, tại chính mảnh đất Gia Lai thân thuộc, cơ hội đã đến. U23 Việt Nam lần lượt đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0, vượt qua U23 Singapore 1-0 trước khi hòa U23 Qatar 1-1 ở trận đấu cuối cùng.

Với 7 điểm sau 3 lượt trận và thành tích bất bại, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chính thức bước lên bục cao nhất.

Đặc biệt, U23 Việt Nam còn giành trọn 3 danh hiệu cá nhân của giải đấu. Nguyễn Minh Tâm được vinh danh ở 2 hạng mục "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Vua phá lưới" với 3 bàn thắng, trong khi Cao Văn Bình nhận giải "Thủ môn xuất sắc nhất".

HLV Đinh Hồng Vinh và cầu thủ Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: An Nguyên

Chiếc cúp dành cho người hâm mộ phố núi

Điều khiến chức vô địch lần này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở thành tích bất bại, mà còn ở mối gắn bó giữa HLV Đinh Hồng Vinh với người hâm mộ bóng đá Gia Lai. Sau nhiều năm gắn bó với HAGL, ông đã xây dựng những mối liên kết sâu sắc với vùng đất và những người yêu bóng đá nơi đây.

Vì thế, việc cùng U23 Việt Nam đăng quang ngay trên sân Pleiku mang đến ý nghĩa rất riêng. Ông từng giành những danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện ở cấp độ CLB, từng chứng kiến nhiều thế hệ cầu thủ trưởng thành từ các đội trẻ. Lần này, niềm vui đến từ một cấp độ khác, trong màu áo đội tuyển quốc gia.

HLV Đinh Hồng Vinh (người cầm bảng vị) và khoảnh khắc nhận cúp vô địch. Ảnh: An Nguyên

Như chính ông thừa nhận, đây là danh hiệu mang đến cảm xúc lớn hơn đối với cá nhân mình. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh không xem chức vô địch là điểm kết thúc. Với ông, đây còn là bước đệm để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Nhà cầm quân này cũng thẳng thắn nhìn nhận đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng thi đấu trước những đối thủ có cường độ gây áp lực cao như U23 Qatar.

Ông mong muốn các cầu thủ khi trở về CLB sẽ được thi đấu thường xuyên, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và có thêm cơ hội cọ xát quốc tế.

Đó cũng là cách nhìn của người làm công tác đào tạo: Niềm vui hôm nay cần trở thành động lực cho những bước tiến ngày mai.

Với HLV Đinh Hồng Vinh, sự trở lại sân Pleiku không chỉ để giành chức vô địch, mà còn với tư cách một người đã trưởng thành và nhiều năm vun đắp cho bóng đá nơi này.