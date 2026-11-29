(GLO)- Chiều 29-11, tại sân bóng Tuấn Anh (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra trận bóng đá thiện nguyện với chủ đề “Kết nối đam mê - Lan tỏa yêu thương”.

Các cầu thủ đội cựu năng khiếu Gia Lai (áo xanh) gặp đội Anh Em Club. Ảnh: R'Ô HOK

Dự khán trận đấu có lãnh đạo xã Kon Gang, xã KDang và ông Huỳnh Mau-cựu Giám đốc điều hành CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Trận bóng đá do cựu tuyển thủ quốc gia và CLB HAGL Lê Hoàng Thiên cùng các thành viên đội bóng cựu năng khiếu Gia Lai vận động tổ chức. 2 đội thi đấu theo thể thức sân 7 người, mang đến cho khán giả trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Sau trận đấu, Trưởng Ban tổ chức cùng đại diện Công ty Bảo hiểm nhân thọ Generali Gia Lai, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các đội bóng đã quyên góp được 25 triệu đồng.

Trận đấu quyên góp được 25 triệu đồng hỗ trợ em Nguyễn Hữu Hưng điều trị bệnh. Ảnh: R'Ô HOK

Toàn bộ số tiền này sẽ được trao tặng cho em Nguyễn Hữu Hưng (thôn 1, xã Kon Gang) điều trị bệnh thận mạn tính.