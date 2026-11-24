(GLO)- FIFA đã xác định chủ nhà 2 kỳ World Cup nữ 2031 và 2035, với quy mô 48 đội mỗi kỳ. Từ năm 2031, tuyển nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh suất trở lại vòng chung kết thông qua vòng loại riêng của châu Á.

Tại đại hội bất thường được tổ chức trực tuyến ngày 23-11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trao quyền đồng đăng cai World Cup nữ 2031 cho Mỹ, Mexico, Costa Rica và Jamaica.

Mexico, Jamaica, Costa Rica và Hoa Kỳ đăng cai World Cup nữ 2031. Ảnh: AP

Trong khi đó, World Cup năm 2035 sẽ diễn ra tại Vương quốc Anh, do Anh, Bắc Ireland, Scotland và Xứ Wales cùng tổ chức.

World Cup nữ 2031 là kỳ đầu tiên có 48 đội, tăng 16 đội so với kỳ giải năm 2027. Các đội được chia vào 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 32 đội bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Việc mở rộng quy mô cũng nâng tổng số trận từ 64 lên 104.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức vòng loại World Cup nữ qua 3 vòng, độc lập với Asian Cup nữ. Các đội có thứ hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng FIFA khởi đầu ở vòng một.

Tại vòng hai, 24 đội được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung. Đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng ba.

Tại đây, 12 đội được chia vào 3 bảng, thi đấu lượt đi và lượt về trên sân nhà và sân khách.

FIFA chưa công bố số suất của châu Á tại World Cup nữ 2031. Ở kỳ giải năm 2027, khu vực này có 6 vé trực tiếp và 2 suất dự vòng play-off liên lục địa.

Tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup nữ vào năm 2023 tại Australia và New Zealand. Đội dừng bước ở vòng bảng Asian Cup nữ 2026, qua đó lỡ suất dự kỳ giải tại Brazil, diễn ra từ ngày 24-6 đến 25-7-2027.

Vòng loại World Cup nữ 2031 sẽ là cơ hội tiếp theo để Việt Nam giành vé dự vòng chung kết lần thứ hai.