24 đội bóng tranh tài ở Giải Vô địch các câu lạc bộ Futsal tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 14-11, tại Nhà thi đấu thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải Vô địch các câu lạc bộ Futsal tỉnh.

Theo đó, giải khởi tranh từ ngày 11 đến 18-11; quy tụ gần 300 cầu thủ phong trào của 24 đội bóng toàn tỉnh.

Trong đó, một số đội bóng đã gắn bó lâu dài với phong trào Futsal tại Gia Lai như: Yên Đỗ FC, Louis FC, Trung Phong Mang Yang, Nhà máy sản xuất cửa Nhất Bang, Nam Đông Gia Lai…

Giải đấu quy tụ 24 đội bóng phong trào trong toàn tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Các câu lạc bộ được chia làm 8 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt mỗi bảng để chọn ra 2 đội có điểm số cao nhất vào vòng loại trực tiếp, qua đó chọn ra 2 đội xuất sắc nhất vào chơi trận chung kết.

Giải đấu là sân chơi lành mạnh, bổ ích; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn Futsal trong lực lượng thanh niên, công chức, công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Các đội bóng được chia làm 8 bảng thi đấu, chọn ra 2 đội xuất sắc nhất vào vòng loại trực tiếp. Ảnh: Văn Ngọc

Giải cũng là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 với nội dung phát triển con người Gia Lai có nhân cách, lối sống tốt đẹp của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.