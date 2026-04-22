5 đội bóng tranh tài Giải bóng đá mini Nhi đồng phường Ayun Pa

R'Ô HOK
(GLO)- Ngày 21-4, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Giải bóng đá mini Nhi đồng phường lần thứ I năm 2026.

Quang cảnh lễ khai mạc Giải bóng đá mini Nhi đồng phường Ayun Pa. Ảnh: Nguyễn Sang

Giải đấu quy tụ 50 cầu thủ nhí, trong độ tuổi 10-11 của 5 đội bóng gồm: Liên quân tổ dân phố 6 và 10, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường Tiểu học Nay Der, Trường Tiểu học-THCS Trần Hưng Đạo, Trường Tiểu học-THCS Lê Văn Tám.

Các trận đấu diễn ra tại sân bóng đá Quốc Đạt (phường Ayun Pa) theo thể thức vòng tròn tính điểm, qua đó lựa chọn những đội có thành tích cao nhất để trao các giải nhất, nhì, ba. Dự kiến, lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 24-4.

Giải đấu nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp các em giao lưu, rèn luyện sức khỏe, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố nổi bật cho phong trào bóng đá địa phương.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

