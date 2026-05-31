Đội bóng Tôn Quốc Hải vô địch Giải bóng đá Đức Cơ League S1

(GLO)- Sau hơn 2 tháng tranh tài, Giải bóng đá Đức Cơ League S1-tranh cúp Góc Hà Nội lần thứ I đã kết thúc vào chiều 30-5 với chức vô địch thuộc về đội bóng Tôn Quốc Hải.

Đội bóng Tôn Quốc Hải vô địch Giải bóng đá Đức Cơ League S1. Ảnh: Nam Lê

Giải bóng đá Đức Cơ League S1 khởi tranh từ ngày 21-3, quy tụ 6 đội bóng phong trào đến từ các xã Đức Cơ, Ia Pnôn, Ia Dom, Bàu Cạn, Ia Krêl và một số đơn vị trên địa bàn xã Đức Cơ.

Điểm đặc biệt của giải là toàn bộ các vòng đấu được tổ chức vào chiều thứ Bảy hằng tuần tại sân bóng đá Giang Nam (xã Đức Cơ) theo thể thức thi đấu sân 7 người.

Sau mỗi tuần lao động, học tập, giải đấu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu bóng đá trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết và giao lưu giữa các địa phương.

Kết thúc mùa giải đầu tiên, đội bóng Tôn Quốc Hải (xã Đức Cơ) giành chức vô địch; giải nhì thuộc về đội bóng Tôn Việt Thành (xã Bàu Cạn); đội bóng Cầm đồ Quốc Hưng (xã Ia Krêl) giành giải ba.

(GLO)- V.League 2025-2026 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chật vật cho cuộc đua trụ hạng. Trận đối đầu với Hà Nội trên sân Pleiku vào chiều 31-5 như một cuộc chiến “sinh tử” đối với đội bóng phố núi.

(GLO)- Pickleball đang là môn thể thao thịnh hành hàng đầu ở phố núi, với nhu cầu tập luyện ở nhiều lứa tuổi, trong đó có trẻ em, thanh thiếu niên. Câu lạc bộ (CLB) Pickleball Junior Phạm Gia Khang là nơi hiếm hoi quy tụ những tay vợt nhí tài năng nhằm bồi dưỡng, ươm mầm cho tương lai.

(GLO)- Dù là đội bóng giàu thành tích ở nước Anh, song Arsenal chưa từng lên ngôi ở UEFA Champions League. Cuộc thư hùng với Paris Saint-Germain (PSG) là cơ hội để Pháo thủ viết lại câu chuyện lịch sử của chính mình và ghi tên lên bảng danh vị giải đấu danh giá nhất lục địa già.

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu Thiết chế Công đoàn đã diễn ra trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (khu vực Đông Gia Lai) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (khu vực Tây Gia Lai).

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

