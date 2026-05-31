(GLO)- Sau hơn 2 tháng tranh tài, Giải bóng đá Đức Cơ League S1-tranh cúp Góc Hà Nội lần thứ I đã kết thúc vào chiều 30-5 với chức vô địch thuộc về đội bóng Tôn Quốc Hải.

Đội bóng Tôn Quốc Hải vô địch Giải bóng đá Đức Cơ League S1. Ảnh: Nam Lê

Giải bóng đá Đức Cơ League S1 khởi tranh từ ngày 21-3, quy tụ 6 đội bóng phong trào đến từ các xã Đức Cơ, Ia Pnôn, Ia Dom, Bàu Cạn, Ia Krêl và một số đơn vị trên địa bàn xã Đức Cơ.

Điểm đặc biệt của giải là toàn bộ các vòng đấu được tổ chức vào chiều thứ Bảy hằng tuần tại sân bóng đá Giang Nam (xã Đức Cơ) theo thể thức thi đấu sân 7 người.

Sau mỗi tuần lao động, học tập, giải đấu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu bóng đá trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết và giao lưu giữa các địa phương.

Kết thúc mùa giải đầu tiên, đội bóng Tôn Quốc Hải (xã Đức Cơ) giành chức vô địch; giải nhì thuộc về đội bóng Tôn Việt Thành (xã Bàu Cạn); đội bóng Cầm đồ Quốc Hưng (xã Ia Krêl) giành giải ba.