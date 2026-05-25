Cơ hội để Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử

(GLO)- Dù là đội bóng giàu thành tích ở nước Anh, song Arsenal chưa từng lên ngôi ở UEFA Champions League. Cuộc thư hùng với Paris Saint-Germain (PSG) là cơ hội để Pháo thủ viết lại câu chuyện lịch sử của chính mình và ghi tên lên bảng danh vị giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Vết trượt dài của Pháo thủ

20 năm trước, Arsenal đã rất gần với giấc mơ châu Âu. Đó là thời kỳ mà Pháo thủ đang sở hữu thế hệ vàng với những Thierry Henry, Sol Campbell, Ashley Cole, Robert Pires, Freddie Ljungberg…

Thế hệ vàng của Arsenal từng vào chung kết Champions League nhưng đã phải ôm sầu. Ảnh: Getty

Dưới sự chèo lái của vị huấn luyện viên (HLV) huyền thoại Arsene Wenger, Arsenal đã có đến 3 chức vô địch Premier League sau 5 mùa giải để phá vỡ sự độc tôn của gã khổng lồ Manchester United.

Với đội hình quy tụ nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, Arsenal được kỳ vọng sẽ có lần đầu bước lên ngôi vô địch ở Champions League trong trận cầu diễn ra ở Stade de France (Pháp) trước Barcelona.

Nhưng tham vọng ấy đã sớm bị dội gáo nước lạnh khi thủ thành Jens Lehmann bị thẻ đỏ từ khá sớm đẩy Pháo thủ phải chơi thiếu người. Dù có bàn thắng bất ngờ dẫn trước 1-0, nhưng 10 cầu thủ của đội bóng thành London cũng không thể chống cự lại trước sức ép của Barcelona.

Thất bại 1-2 đau đớn không đơn thuần chỉ là 1 trận thua mà vô tình đẩy Arsenal vào một vết trượt dài không chỉ ở Champions League mà cả ở Premier League suốt hàng chục năm.

Arsenal đã rơi vào vết trượt dài suốt hàng chục năm không có danh hiệu lớn. Ảnh: Getty

Kể từ khi ấy, họ trở thành gã tập sự non nớt ở sân chơi của những ông lớn châu Âu. Họ phải nhận những thất bại đậm đà trước các “ông kẹ” như Bayern Munich hay Barcelona. Pháo thủ liên tục bị loại từ khá sớm và thậm chí còn không giành được suất đá Champions League sau thành tích bết bát ở giải quốc nội.

Ở Premier League, đã rất nhiều mùa giải họ tiệm cận với chiếc cúp vô địch. Nhưng dù dẫn đầu bảng xếp hạng trong nhiều vòng đấu, bằng một cách nào đó, Arsenal vẫn luôn có một “chu kỳ buông” khiến họ dâng chiếc cúp cho Manchester City hay Liverpool. Đến nỗi, bi kịch ấy lặp lại nhiều lần khiến họ bị ví như những đứa trẻ không bao giờ lớn.

Viết lại lịch sử

Nhưng mùa giải 2025-2026 là một câu chuyện rất khác. Vượt qua những lần “về nhì vĩ đại”, Arsenal đã chính thức đăng quang chức vô địch Premier League sau 22 năm đằng đẵng chờ đợi. Từ suy thoái cho đến những cuộc cách mạng suốt nhiều năm ròng rã qua nhiều đời HLV, đội bóng thành London rốt cuộc cũng đã có được thứ mình cần.

HLV Arteta đang tạo ra kỷ nguyên thành công cho Pháo thủ. Ảnh: Getty

Thực tế đó là một phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực khát khao được HLV Mikel Arteta xây dựng nền móng vững chắc. Arsenal từ một “đứa trẻ” chơi bóng đầy hào nhoáng, mĩ miều nhưng đầy ngây thơ đã sẵn sàng chơi xù xì một cách khoa học và chắc chắn.

Hãy xem cái cách Arsenal bài binh bố trận mỗi khi có tình huống phạt góc trong sự ức chế của hàng thủ đối phương để thấy họ không còn chơi thứ bóng đá tấn công đơn thuần như một lẽ sống. Thay vào đó, Pháo thủ đã biết cách tìm bàn thắng từ nhiều góc cạnh và chơi phòng ngự bằng mọi cách để bảo toàn lợi thế của mình.

Bởi vậy, người hâm mộ Pháo thủ đã quá quen với những chiến thắng cách biệt tối thiểu 1-0 nhưng đầy đáng sợ với các đối thủ. Thắng lợi tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa là những gì họ đã làm trong xuyên suốt mùa giải này.

Chiến dịch Premier League đã được thầy trò HLV Mikel Arteta hoàn tất trước 1 vòng đấu và bây giờ là lúc họ mơ đến chức vô địch Champions League - thứ mà Arsenal chưa từng được chạm đến.

So với nhà đương kim vô địch PSG, đội bóng thành London rõ ràng nằm ở thế cửa dưới. Nhất là trên con đường đến với trận chung kết khi trong vòng knock-out, Arsenal chỉ phải đối đầu với những đối thủ không được đánh giá quá cao như Leverkusen, Sporting CP hay Atletico Madrid.

Trong khi đó, PSG bỏ lại chân mình Hùm xám xứ Bavaria Bayern Munich sau 2 trận bán kết kinh điển. Hay trước đó là các trận đấu hủy diệt 2 đại diện nước Anh là Liverpool và Chelsea cùng với những tỷ số đậm.

Sức mạnh của PSG là điều không phải bàn cãi. Từ một gã nhà giàu nước Pháp yếu bóng vía ở đấu trường châu lục, HLV Luis Enrique đã xây dựng bộ khung vững chắc để trở thành ông lớn thực sự. Họ đã lên ngôi thuyết phục ở Champions League mùa giải 2024-2025 và vẫn đang thể hiện bản lĩnh sừng sững của một ông vua trên đường bảo vệ ngai vàng.

Arsenal đang có cơ hội viết lại lịch sử của riêng mình ở trận chung kết Champions League. Ảnh: Getty

Thực tế 2 đội bóng không quá lạ lẫm nhau. Trên hành trình lên đỉnh châu Âu mùa giải trước, PSG từng đánh bại chính Arsenal ở vòng bán kết. Đó là thất bại toàn tập của thầy trò HLV Mikel Arteta khi thua ở cả lượt đi và lượt về.

Nhưng gạt đi quá khứ, Arsenal của bây giờ đã mang một diện mạo và vị thế hoàn toàn khác. Họ sẽ hành quân đến Puskas Arena ở Hungary với tư cách của nhà vô địch nước Anh thay vì đội bóng hạng 2.

Sự hưng phấn và khát khao sẽ là thứ vũ khí đồng hành cùng đoàn quân của HLV Mikel Arteta trong bối cảnh PSG đang bị tổn thất về lực lượng sau những ca chấn thương quan trọng của Dembele hay Hakimi.

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", rõ ràng Arsenal không muốn trở thành bại tướng của PSG trong 2 mùa giải liên tiếp dù biết rằng đó là thử thách cực đại. Ở trận cầu định đoạt ngôi vương của châu Âu vào 23 giờ ngày 30-5, Pháo thủ hoàn toàn có cơ sở viết lại câu chuyện lịch sử của chính mình.