Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

(GLO)- Ngày 23-5, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), bệnh nhi Lê Nguyễn Anh Thư (2019, xã Ia Băng, Gia Lai) nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xe tải tông khi đang đi bộ ngày 21-5, đã được ê kíp y bác sĩ bệnh viện nỗ lực cứu sống.

Theo đó, ngày 21-5, em Anh Thư nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: tỉnh nhưng da nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt, biến dạng nặng cả hai đùi và hai chân.

Đặc biệt, bé bị lóc da toàn bộ đùi trái và lóc da cơ gần như toàn bộ cẳng chân phải - những tổn thương rất nặng, nguy cơ mất máu và ảnh hưởng đến khả năng bảo tồn chi thể.

Bệnh viện triển khai cùng lúc 2 kíp mổ nỗ lực giành sự sống cho bệnh nhi. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu.

Trong khi ê-kíp hồi sức khẩn trương giành giật sự sống, nỗ lực ổn định huyết áp và tình trạng mất máu cho bé, các ê-kíp ngoại khoa cũng nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật với mục tiêu không chỉ cứu sống bệnh nhi mà còn cố gắng tối đa để giữ lại đôi chân cho em.

Để chạy đua với thời gian, bệnh viện triển khai cùng lúc 2 kíp mổ nhằm xử lý song song hai chân cho bệnh nhi.

Trong nhiều giờ liên tục, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc tổn thương, kết hợp xương hai đùi và hai cẳng chân, đính lại chỗ bám gân gót chân phải, đồng thời xử lý các vết thương lóc da phức tạp vùng đùi trái và cẳng chân phải.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi đang dần hồi phục sức khỏe. Ảnh: ĐVCC

24 giờ sau phẫu thuật, đôi chân của bé đã dần hồng ấm trở lại. Hiện tại, bé đã tỉnh táo, các chỉ số mạch và huyết áp ổn định, tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực trong những ngày tới.

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

