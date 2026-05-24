Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

(GLO)- Ngày 23-5, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), bệnh nhi Lê Nguyễn Anh Thư (2019, xã Ia Băng, Gia Lai) nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xe tải tông khi đang đi bộ ngày 21-5, đã được ê kíp y bác sĩ bệnh viện nỗ lực cứu sống.

Theo đó, ngày 21-5, em Anh Thư nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: tỉnh nhưng da nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt, biến dạng nặng cả hai đùi và hai chân.

Đặc biệt, bé bị lóc da toàn bộ đùi trái và lóc da cơ gần như toàn bộ cẳng chân phải - những tổn thương rất nặng, nguy cơ mất máu và ảnh hưởng đến khả năng bảo tồn chi thể.

Bệnh viện triển khai cùng lúc 2 kíp mổ nỗ lực giành sự sống cho bệnh nhi. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu.

Trong khi ê-kíp hồi sức khẩn trương giành giật sự sống, nỗ lực ổn định huyết áp và tình trạng mất máu cho bé, các ê-kíp ngoại khoa cũng nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật với mục tiêu không chỉ cứu sống bệnh nhi mà còn cố gắng tối đa để giữ lại đôi chân cho em.

Để chạy đua với thời gian, bệnh viện triển khai cùng lúc 2 kíp mổ nhằm xử lý song song hai chân cho bệnh nhi.

Trong nhiều giờ liên tục, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc tổn thương, kết hợp xương hai đùi và hai cẳng chân, đính lại chỗ bám gân gót chân phải, đồng thời xử lý các vết thương lóc da phức tạp vùng đùi trái và cẳng chân phải.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi đang dần hồi phục sức khỏe. Ảnh: ĐVCC

24 giờ sau phẫu thuật, đôi chân của bé đã dần hồng ấm trở lại. Hiện tại, bé đã tỉnh táo, các chỉ số mạch và huyết áp ổn định, tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực trong những ngày tới.