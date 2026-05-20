Gia Lai đặt mục tiêu chấm dứt bệnh án giấy từ năm 2027

THẢO KHUY
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, với mục tiêu hoàn thành triển khai tại 100% cơ sở y tế trước ngày 31-12-2026.

Đặc biệt, từ ngày 1-1-2027, tất cả bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chấm dứt sử dụng hồ sơ bệnh án giấy, chuyển sang quản lý, vận hành trên môi trường điện tử.

Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử nhằm đồng bộ dữ liệu sức khỏe người dân, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái y tế số của tỉnh; đồng thời nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao sự hài lòng của người dân.

Từ ngày 1-1-2027, tất cả bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chấm dứt sử dụng hồ sơ bệnh án giấy. Ảnh: Thảo Khuy

UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở khám - chữa bệnh xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số ngành Y tế; chủ động rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý bệnh viện, hệ thống lưu trữ dữ liệu, chữ ký số, an toàn thông tin và xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Trong đó, các cơ sở y tế phải hoàn thành việc rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, đề xuất phương án đầu tư hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trước ngày 25-5-2026. Việc triển khai phải bảo đảm khả năng kết nối, liên thông dữ liệu với sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và hệ thống giám định bảo hiểm y tế.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu tăng cường bảo mật, an toàn, an ninh mạng; thực hiện mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập, bảo đảm quyền riêng tư của người bệnh theo quy định pháp luật. Đồng thời, ngành Y tế tỉnh đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu chuyên môn, danh mục dùng chung, tăng cường kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu khám - chữa bệnh giữa các cơ sở y tế.

Sở Y tế được giao chủ trì triển khai kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện bảo đảm đúng tiến độ. Các sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ về hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin và nguồn lực triển khai.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Tin tức

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

Tin tức

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Sức khỏe

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sức khỏe

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

