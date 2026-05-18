Khám phá cụm đá khổng lồ xếp chồng lên nhau trên núi Chư Glap

(GLO)- Trên núi Chư Glap (thuộc làng Ring, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) có cụm gồm 5 tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, tạo nên cảnh quan độc đáo giữa núi rừng hoang sơ.

Địa điểm có cụm đá khổng lồ xếp chồng lên nhau nằm sâu trong núi, đường đi còn khá khó khăn. Từ quốc lộ 25 rẽ vào khu vực đầu đèo Chư Sê theo hướng từ xã Chư Sê đi xã Chư A Thai, tiếp tục di chuyển khoảng 8 km đường đất sẽ đến khu vực núi Chư Glap.

Giữa không gian núi rừng còn khá nguyên sơ, quần thể đá khổng lồ nổi bật trên sườn núi với chiều cao khoảng 30 m. Nhìn từ nhiều góc độ, các khối đá tạo nên những hình dáng độc đáo.

Từ phía sau, nhiều người liên tưởng quần thể đá giống hình tượng Phật đang ngồi thiền, hướng về phía thung lũng rộng lớn và tựa lưng vào núi. Những khối đá nằm chênh vênh nhưng vẫn đứng vững qua năm tháng, tạo nên nét kỳ thú cho cảnh quan nơi đây.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cấu trúc tự nhiên đặc sắc, khu vực này còn có hệ thực vật phong phú với nhiều cây xanh lâu năm, góp phần tạo nên vẻ đẹp hoang sơ cho núi Chư Glap.

Ông Phạm Khắc Tiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hrú - cho biết: Những tảng đá này đã tồn tại từ lâu và được người dân địa phương gọi là tượng "ông Phật" do hình dáng đặc biệt của các khối đá.

Địa phương đang có báo cáo gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để xem xét, đánh giá giá trị cảnh quan, đồng thời có hướng bảo tồn và phát huy phù hợp đối với khu vực này.