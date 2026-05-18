Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai
Gia Lai hôm nay Du lịch xanh Điểm đến Gia Lai Khám phá và trải nghiệm Văn hóa và Bản sắc Ẩm thực Gia Lai Cẩm nang du lịch Đi muôn phương Multimedia

Khám phá cụm đá khổng lồ xếp chồng lên nhau trên núi Chư Glap

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trên núi Chư Glap (thuộc làng Ring, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) có cụm gồm 5 tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, tạo nên cảnh quan độc đáo giữa núi rừng hoang sơ.

cum-da-khong-lo-xep-chong-tren-nui-chu-glap-xa-ia-hru-tinh-gia-lai-tao-hinh-doc-dao-giua-nui-rung-hoang-so.jpg
Cụm đá khổng lồ xếp chồng lên nhau trên núi Chư Glap (xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) tạo hình độc đáo giữa núi rừng hoang sơ. Ảnh: Tiền Lê

Địa điểm có cụm đá khổng lồ xếp chồng lên nhau nằm sâu trong núi, đường đi còn khá khó khăn. Từ quốc lộ 25 rẽ vào khu vực đầu đèo Chư Sê theo hướng từ xã Chư Sê đi xã Chư A Thai, tiếp tục di chuyển khoảng 8 km đường đất sẽ đến khu vực núi Chư Glap.

Giữa không gian núi rừng còn khá nguyên sơ, quần thể đá khổng lồ nổi bật trên sườn núi với chiều cao khoảng 30 m. Nhìn từ nhiều góc độ, các khối đá tạo nên những hình dáng độc đáo.

nhin-tu-nhieu-goc-do-quan-the-da-tren-nui-chu-glap-hien-len-voi-nhung-hinh-dang-khac-nhau.jpg
Nhìn từ nhiều góc độ, quần thể đá hiện lên với những hình dáng khác nhau. Ảnh: Tiền Lê

Từ phía sau, nhiều người liên tưởng quần thể đá giống hình tượng Phật đang ngồi thiền, hướng về phía thung lũng rộng lớn và tựa lưng vào núi. Những khối đá nằm chênh vênh nhưng vẫn đứng vững qua năm tháng, tạo nên nét kỳ thú cho cảnh quan nơi đây.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cấu trúc tự nhiên đặc sắc, khu vực này còn có hệ thực vật phong phú với nhiều cây xanh lâu năm, góp phần tạo nên vẻ đẹp hoang sơ cho núi Chư Glap.

tu-phia-sau-nhieu-nguoi-lien-tuong-quan-the-da-tren-nui-chu-glap-giong-hinh-tuong-phat-dang-ngoi-thien-huong-ve-phia-thung-lung-rong-lon-8882.jpg
Từ phía sau, nhiều người liên tưởng quần thể đá trên núi Chư Glap giống hình tượng Phật đang ngồi thiền, hướng về phía thung lũng rộng lớn. Ảnh: Tiền Lê

Ông Phạm Khắc Tiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hrú - cho biết: Những tảng đá này đã tồn tại từ lâu và được người dân địa phương gọi là tượng "ông Phật" do hình dáng đặc biệt của các khối đá.

Địa phương đang có báo cáo gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để xem xét, đánh giá giá trị cảnh quan, đồng thời có hướng bảo tồn và phát huy phù hợp đối với khu vực này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khám phá Hòn Chuông

Khám phá Hòn Chuông

(GLO)- Bí ẩn ngôi tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông (tỉnh Gia Lai) từ lâu luôn thôi thúc tôi một lần được tận mắt chiêm ngưỡng. Và rồi, trong một ngày cuối tuần giữa tháng 5, chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

Video

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 “nóng” lên bởi sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Những tiếng hò reo, lá cờ rực sắc màu, nhịp trống sôi động đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trên khán đài và để lại ấn tượng đẹp trong lòng các vị khách về đất và người Gia Lai. 

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Bộ ba mascot khuấy động không khí Festival U14 quốc tế tại Gia Lai

Bộ ba mascot khuấy động không khí Festival U14 quốc tế tại Gia Lai

Thể thao

(GLO)- Từ đại ngàn đến biển xanh, từ văn hóa đến thể thao, bộ ba linh vật Anh Chiêng, Bé Sóng và Hổ Bi-Rai đang trở thành điểm nhấn đặc biệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026. Những hình ảnh trẻ trung, nhiều năng lượng góp phần hâm nóng ngày hội bóng đá trẻ quốc tế tại phố Núi.

Giữ hương chè Biển Hồ

Giữ hương chè Biển Hồ

Ẩm thực Gia Lai

(GLO)- Gần 100 năm trước, những cư dân đầu tiên đã đặt chân đến thôn Trại Mộ thuộc Sở trà Biển Hồ (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh trước đây) để khai hoang, lập nghiệp, hình thành nên vùng chè Biển Hồ nổi tiếng của cao nguyên Pleiku.

Bảo tàng Pleiku – Điểm chạm văn hóa giữa đại ngàn

Bảo tàng Pleiku – Điểm chạm văn hóa giữa đại ngàn

Gia Lai mỗi tuần một điểm đến

(GLO)- Giữa lòng phố núi, Bảo tàng Pleiku như một “kho ký ức sống”, nơi lưu giữ và kể lại câu chuyện lịch sử – văn hóa của vùng đất Tây Nguyên. Nơi đây sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm sâu sắc về bản sắc dân tộc, để mỗi bước chân tham quan là một hành trình trở về với cội nguồn.

Phục dựng lễ cúng nhà rông mới ở làng Ơp: mở hướng du lịch cộng đồng

Phục dựng lễ cúng nhà rông mới ở làng Ơp: mở hướng du lịch cộng đồng

Video

(GLO)- Giữa không khí sôi động của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, tại làng Ơp (phường Pleiku), Lễ cúng mừng nhà Rông mới của người Jrai được phục dựng. Không chỉ tái hiện một nghi lễ truyền thống, hoạt động này còn mở ra hướng đi trong bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Giữa dòng chảy của thời gian, nhiều hiện vật thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ trước đến lớp kế tục, góp phần giúp người trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.