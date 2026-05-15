Xã Tuy Phước Đông tăng cường bảo vệ đàn cò nhạn và hệ sinh thái Cồn Chim

(GLO)- Trước thông tin Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phản ánh về việc xuất hiện đàn cò nhạn tại khu sinh thái Cồn Chim, ngày 15-5, UBND xã Tuy Phước Đông đã có văn bản phát động đợt cao điểm tuyên truyền bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước và các loài chim hoang dã, di cư.

Theo UBND xã Tuy Phước Đông, đầm Thị Nại có diện tích khoảng 5.060 ha mặt nước. Đây là một trong những đầm nước mặn lớn nhất tỉnh Gia Lai, gắn với sinh kế của hàng chục vạn dân cư ven đầm.

Đầm Thị Nại có diện tích khoảng 5.060 ha mặt nước, Ảnh: Dũng Nhân

Riêng khu phục hồi sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại có diện tích khoảng 480 ha với hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, gồm nhiều loài thực vật như: đước đôi, đưng, vẹt dù, mắm trắng, bần trắng cùng các loài chim nước như: cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước…

Đáng chú ý, thời gian gần đây tại khu vực Cồn Chim xuất hiện nhiều cá thể cò nhạn, hay còn gọi là cò ốc - loài chim thuộc họ Hạc di cư đến sinh sống và kiếm ăn. Đây là loài chim quý hiếm cần được bảo vệ.

Đàn cò nhạn xuất hiện tại khu sinh thái Cồn Chim cho thấy hệ sinh thái rừng ngập mặn nơi đây đang từng bước được phục hồi và cải thiện. Ảnh: Dũng Nhân

Để bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước và các loài chim hoang dã, UBND xã Tuy Phước Đông yêu cầu các cơ quan, đoàn thể, địa phương và người dân tăng cường tham gia bảo vệ diện tích rừng ngập mặn, các vùng đất ngập nước, vườn chim, sân chim tự nhiên; không mua bán, sử dụng, tiêu thụ hoặc quảng cáo các mẫu vật động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp.

Đồng thời, vận động người dân chủ động tố giác các hành vi săn bắt, bẫy, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh trái phép các loài chim hoang dã, di cư.

Chiều xuống, những cá thể cò nhạn xuất hiện giữa vùng rừng ngập mặn tạo nên khung cảnh hoang sơ, yên bình. Ảnh: Việt Hùng

UBND xã cũng giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp xây dựng các chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ hệ sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động săn bắn chim hoang dã và chặt phá rừng ngập mặn tại khu vực này.

Theo xã Tuy Phước Đông, việc bảo tồn hệ sinh thái Cồn Chim không chỉ góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu mà còn tạo nền tảng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với sinh kế bền vững cho người dân ven đầm Thị Nại trong thời gian tới.

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Pyầu khởi sắc giữa đại ngàn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cùng Mega Concert "Đại ngàn chạm biển xanh" diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, nghệ thuật mà còn ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các bảng xếp hạng chiến dịch truyền thông trong tuần qua.