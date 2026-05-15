Xã Tuy Phước Đông tăng cường bảo vệ đàn cò nhạn và hệ sinh thái Cồn Chim

(GLO)- Trước thông tin Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phản ánh về việc xuất hiện đàn cò nhạn tại khu sinh thái Cồn Chim, ngày 15-5, UBND xã Tuy Phước Đông đã có văn bản phát động đợt cao điểm tuyên truyền bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước và các loài chim hoang dã, di cư.

Theo UBND xã Tuy Phước Đông, đầm Thị Nại có diện tích khoảng 5.060 ha mặt nước. Đây là một trong những đầm nước mặn lớn nhất tỉnh Gia Lai, gắn với sinh kế của hàng chục vạn dân cư ven đầm.

Đầm Thị Nại có diện tích khoảng 5.060 ha mặt nước, Ảnh: Dũng Nhân

Riêng khu phục hồi sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại có diện tích khoảng 480 ha với hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, gồm nhiều loài thực vật như: đước đôi, đưng, vẹt dù, mắm trắng, bần trắng cùng các loài chim nước như: cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước…

Đáng chú ý, thời gian gần đây tại khu vực Cồn Chim xuất hiện nhiều cá thể cò nhạn, hay còn gọi là cò ốc - loài chim thuộc họ Hạc di cư đến sinh sống và kiếm ăn. Đây là loài chim quý hiếm cần được bảo vệ.

Đàn cò nhạn xuất hiện tại khu sinh thái Cồn Chim cho thấy hệ sinh thái rừng ngập mặn nơi đây đang từng bước được phục hồi và cải thiện. Ảnh: Dũng Nhân

Để bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước và các loài chim hoang dã, UBND xã Tuy Phước Đông yêu cầu các cơ quan, đoàn thể, địa phương và người dân tăng cường tham gia bảo vệ diện tích rừng ngập mặn, các vùng đất ngập nước, vườn chim, sân chim tự nhiên; không mua bán, sử dụng, tiêu thụ hoặc quảng cáo các mẫu vật động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp.

Đồng thời, vận động người dân chủ động tố giác các hành vi săn bắt, bẫy, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh trái phép các loài chim hoang dã, di cư.

Chiều xuống, những cá thể cò nhạn xuất hiện giữa vùng rừng ngập mặn tạo nên khung cảnh hoang sơ, yên bình. Ảnh: Việt Hùng

UBND xã cũng giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp xây dựng các chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ hệ sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động săn bắn chim hoang dã và chặt phá rừng ngập mặn tại khu vực này.

Theo xã Tuy Phước Đông, việc bảo tồn hệ sinh thái Cồn Chim không chỉ góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu mà còn tạo nền tảng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với sinh kế bền vững cho người dân ven đầm Thị Nại trong thời gian tới.