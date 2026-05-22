Dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ” khuấy động đêm nhạc tại Cù Lao Xanh

BÌNH NHI
(GLO)- Sau 3 ngày ghi hình chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tại Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai), tối 21-5, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đã có buổi giao lưu âm nhạc sôi động cùng đông đảo người dân và du khách trên đảo.

Trong không khí gần gũi, náo nhiệt, các nghệ sĩ đã mang đến nhiều tiết mục trẻ trung, khuấy động sân khấu với các ca khúc như: Pickleball, Tháng năm đẹp nhất cuộc đời, Theo anh, Đón bình minh..., tạo nên đêm nhạc đầy cảm xúc giữa không gian biển đảo.

﻿Dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ” gặp gỡ khán giả tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Hoàng Vũ

Đêm giao lưu không chỉ mang đến không khí vui tươi cho người dân địa phương và du khách mà còn trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm, sinh tồn của các nghệ sĩ tại chương trình truyền hình thực tế "Say Hi Rực Rỡ", góp phần tạo sự gắn kết giữa nghệ sĩ với người dân Nhơn Châu.

Đêm nhạc cũng được xem như lời cảm ơn của ê-kíp chương trình và các nghệ sĩ gửi đến người dân, chính quyền địa phương đã đồng hành, hỗ trợ đoàn trong suốt quá trình ghi hình tại đảo Cù Lao Xanh.

Ca sĩ Erik giao lưu cùng khán giả tại chương trình. Ảnh: Hoàng Vũ

Ca sĩ Anh Tú chia sẻ: "Những ngày ghi hình tại Cù Lao Xanh với tôi là một trải nghiệm rất đặc biệt. Không chỉ được khám phá thiên nhiên rất đẹp, không khí bình yên của biển đảo mà tôi còn cảm nhận rõ sự thân thiện của người dân nơi đây. Hy vọng khi "Say Hi Rực Rỡ" lên sóng, khán giả cả nước sẽ biết đến Cù Lao Xanh và Gia Lai nhiều hơn".

Khán giả theo dõi đêm nhạc "Say Hi Rực Rỡ" tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Hoàng Vũ

Không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn, khán giả tại Cù Lao Xanh còn hào hứng giao lưu, chụp ảnh và cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ. Chị Hoàng Thị Thu Trang (phường Quy Nhơn) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đảo Cù Lao Xanh để cổ vũ cho ca sĩ Hùng Huỳnh nên cảm thấy rất háo hức. Không khí ở đây rất vui, sôi động, người dân thì thân thiện, cảnh biển cũng rất đẹp.

Hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình truyền hình thực tế và hoạt động văn hóa, giải trí được tổ chức tại đây để quảng bá hình ảnh Cù Lao Xanh nói riêng và du lịch Gia Lai nói chung".

Ca sĩ Vũ Thịnh biểu diễn tại đêm nhạc. Ảnh: Hoàng Vũ

Việc đảo Cù Lao Xanh được lựa chọn làm bối cảnh cho một chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn không chỉ mang lại không khí sôi động, mới mẻ cho người dân trên đảo mà còn trở thành niềm tự hào khi hình ảnh biển đảo và con người địa phương có cơ hội được lan tỏa rộng rãi đến khán giả cả nước.

Các nghệ sĩ vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Vũ

Chị Nguyễn Khánh Nguyên (thôn Tây, xã Nhơn Châu) chia sẻ: "Năm nay là Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 nên ở Nhơn Châu cũng có nhiều hoạt động, sự kiện diễn ra sôi nổi.

Việc chương trình về ghi hình tại Cù Lao Xanh, với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia, khiến người dân rất vui và tự hào. Chúng tôi cũng hy vọng qua chương trình sẽ có thêm nhiều người biết đến cảnh đẹp, con người thân thiện và du lịch của địa phương".

“Say Hi Rực Rỡ” là chương trình truyền hình thực tế sinh tồn (Survival reality show) với tinh thần xuyên suốt: thật (real) - hoang dã (wild) - tình anh em (Brotherhood).

Chương trình kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa và kỹ năng sinh tồn, được chia thành 2 chặng hành trình gồm rừng và biển với những thử thách mang màu sắc đối lập.

Bối cảnh ghi hình được thực hiện tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh - 2 địa danh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ, giàu bản sắc của Gia Lai.

Thông qua hành trình trải nghiệm của các nghệ sĩ, chương trình góp phần quảng bá thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai đến đông đảo khán giả cả nước; đồng thời là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Đức Phúc, Isaac, WEAN, Dương Domic, HURRYKNG, Rhyder, JSOL, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương và Đỗ Phú Quí.

“Say Hi Rực Rỡ” dự kiến lên sóng từ tháng 6-2026, phát sóng vào tối Chủ nhật hằng tuần lúc 20 giờ trên HTV2, 20 giờ 30 trên HTV7 và nền tảng giải trí VieON.

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của "Cô gái Chư Sê"

(GLO)- Rời phố thị để trở về quê hương Chư Sê, chị Hồ Thị Hoài Thu chọn một con đường không dễ: kể lại câu chuyện nông sản Gia Lai bằng trải nghiệm, cảm xúc và công nghệ. Từ những sản phẩm quen thuộc, hành trình ấy mở ra cách nhìn mới về giá trị nông sản và khát vọng đưa quê hương vươn xa.

Pyầu khởi sắc giữa đại ngàn

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.

Sức sống mới trên những xã anh hùng

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

Bình yên Ia Nueng

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.