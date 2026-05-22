Dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ” khuấy động đêm nhạc tại Cù Lao Xanh

(GLO)- Sau 3 ngày ghi hình chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tại Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai), tối 21-5, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đã có buổi giao lưu âm nhạc sôi động cùng đông đảo người dân và du khách trên đảo.

Trong không khí gần gũi, náo nhiệt, các nghệ sĩ đã mang đến nhiều tiết mục trẻ trung, khuấy động sân khấu với các ca khúc như: Pickleball, Tháng năm đẹp nhất cuộc đời, Theo anh, Đón bình minh..., tạo nên đêm nhạc đầy cảm xúc giữa không gian biển đảo.

﻿Dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ” gặp gỡ khán giả tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Hoàng Vũ



Đêm giao lưu không chỉ mang đến không khí vui tươi cho người dân địa phương và du khách mà còn trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm, sinh tồn của các nghệ sĩ tại chương trình truyền hình thực tế "Say Hi Rực Rỡ", góp phần tạo sự gắn kết giữa nghệ sĩ với người dân Nhơn Châu.

Đêm nhạc cũng được xem như lời cảm ơn của ê-kíp chương trình và các nghệ sĩ gửi đến người dân, chính quyền địa phương đã đồng hành, hỗ trợ đoàn trong suốt quá trình ghi hình tại đảo Cù Lao Xanh.

Ca sĩ Erik giao lưu cùng khán giả tại chương trình. Ảnh: Hoàng Vũ

Ca sĩ Anh Tú chia sẻ: "Những ngày ghi hình tại Cù Lao Xanh với tôi là một trải nghiệm rất đặc biệt. Không chỉ được khám phá thiên nhiên rất đẹp, không khí bình yên của biển đảo mà tôi còn cảm nhận rõ sự thân thiện của người dân nơi đây. Hy vọng khi "Say Hi Rực Rỡ" lên sóng, khán giả cả nước sẽ biết đến Cù Lao Xanh và Gia Lai nhiều hơn".

Khán giả theo dõi đêm nhạc "Say Hi Rực Rỡ" tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Hoàng Vũ

Không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn, khán giả tại Cù Lao Xanh còn hào hứng giao lưu, chụp ảnh và cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ. Chị Hoàng Thị Thu Trang (phường Quy Nhơn) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đảo Cù Lao Xanh để cổ vũ cho ca sĩ Hùng Huỳnh nên cảm thấy rất háo hức. Không khí ở đây rất vui, sôi động, người dân thì thân thiện, cảnh biển cũng rất đẹp.

Hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình truyền hình thực tế và hoạt động văn hóa, giải trí được tổ chức tại đây để quảng bá hình ảnh Cù Lao Xanh nói riêng và du lịch Gia Lai nói chung".

Ca sĩ Vũ Thịnh biểu diễn tại đêm nhạc. Ảnh: Hoàng Vũ

Việc đảo Cù Lao Xanh được lựa chọn làm bối cảnh cho một chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn không chỉ mang lại không khí sôi động, mới mẻ cho người dân trên đảo mà còn trở thành niềm tự hào khi hình ảnh biển đảo và con người địa phương có cơ hội được lan tỏa rộng rãi đến khán giả cả nước.

Các nghệ sĩ vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Vũ

Chị Nguyễn Khánh Nguyên (thôn Tây, xã Nhơn Châu) chia sẻ: "Năm nay là Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 nên ở Nhơn Châu cũng có nhiều hoạt động, sự kiện diễn ra sôi nổi.

Việc chương trình về ghi hình tại Cù Lao Xanh, với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia, khiến người dân rất vui và tự hào. Chúng tôi cũng hy vọng qua chương trình sẽ có thêm nhiều người biết đến cảnh đẹp, con người thân thiện và du lịch của địa phương".