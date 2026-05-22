Dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ” khuấy động đêm nhạc tại Cù Lao Xanh

Trong không khí gần gũi, náo nhiệt, các nghệ sĩ đã mang đến nhiều tiết mục trẻ trung, khuấy động sân khấu với các ca khúc như: Pickleball, Tháng năm đẹp nhất cuộc đời, Theo anh, Đón bình minh..., tạo nên đêm nhạc đầy cảm xúc giữa không gian biển đảo.
Đêm giao lưu không chỉ mang đến không khí vui tươi cho người dân địa phương và du khách mà còn trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm, sinh tồn của các nghệ sĩ tại chương trình truyền hình thực tế "Say Hi Rực Rỡ", góp phần tạo sự gắn kết giữa nghệ sĩ với người dân Nhơn Châu.
Đêm nhạc cũng được xem như lời cảm ơn của ê-kíp chương trình và các nghệ sĩ gửi đến người dân, chính quyền địa phương đã đồng hành, hỗ trợ đoàn trong suốt quá trình ghi hình tại đảo Cù Lao Xanh.
Ca sĩ Anh Tú chia sẻ: "Những ngày ghi hình tại Cù Lao Xanh với tôi là một trải nghiệm rất đặc biệt. Không chỉ được khám phá thiên nhiên rất đẹp, không khí bình yên của biển đảo mà tôi còn cảm nhận rõ sự thân thiện của người dân nơi đây. Hy vọng khi "Say Hi Rực Rỡ" lên sóng, khán giả cả nước sẽ biết đến Cù Lao Xanh và Gia Lai nhiều hơn".
Không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn, khán giả tại Cù Lao Xanh còn hào hứng giao lưu, chụp ảnh và cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ. Chị Hoàng Thị Thu Trang (phường Quy Nhơn) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đảo Cù Lao Xanh để cổ vũ cho ca sĩ Hùng Huỳnh nên cảm thấy rất háo hức. Không khí ở đây rất vui, sôi động, người dân thì thân thiện, cảnh biển cũng rất đẹp.
Hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình truyền hình thực tế và hoạt động văn hóa, giải trí được tổ chức tại đây để quảng bá hình ảnh Cù Lao Xanh nói riêng và du lịch Gia Lai nói chung".
Việc đảo Cù Lao Xanh được lựa chọn làm bối cảnh cho một chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn không chỉ mang lại không khí sôi động, mới mẻ cho người dân trên đảo mà còn trở thành niềm tự hào khi hình ảnh biển đảo và con người địa phương có cơ hội được lan tỏa rộng rãi đến khán giả cả nước.
Chị Nguyễn Khánh Nguyên (thôn Tây, xã Nhơn Châu) chia sẻ: "Năm nay là Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 nên ở Nhơn Châu cũng có nhiều hoạt động, sự kiện diễn ra sôi nổi.
Việc chương trình về ghi hình tại Cù Lao Xanh, với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia, khiến người dân rất vui và tự hào. Chúng tôi cũng hy vọng qua chương trình sẽ có thêm nhiều người biết đến cảnh đẹp, con người thân thiện và du lịch của địa phương".
“Say Hi Rực Rỡ” là chương trình truyền hình thực tế sinh tồn (Survival reality show) với tinh thần xuyên suốt: thật (real) - hoang dã (wild) - tình anh em (Brotherhood).
Chương trình kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa và kỹ năng sinh tồn, được chia thành 2 chặng hành trình gồm rừng và biển với những thử thách mang màu sắc đối lập.
Bối cảnh ghi hình được thực hiện tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh - 2 địa danh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ, giàu bản sắc của Gia Lai.
Thông qua hành trình trải nghiệm của các nghệ sĩ, chương trình góp phần quảng bá thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai đến đông đảo khán giả cả nước; đồng thời là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Đức Phúc, Isaac, WEAN, Dương Domic, HURRYKNG, Rhyder, JSOL, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương và Đỗ Phú Quí.
“Say Hi Rực Rỡ” dự kiến lên sóng từ tháng 6-2026, phát sóng vào tối Chủ nhật hằng tuần lúc 20 giờ trên HTV2, 20 giờ 30 trên HTV7 và nền tảng giải trí VieON.