Gia Lai sẵn sàng tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 tại Hà Nội

(GLO)- Không gian trưng bày du lịch Gia Lai tại VITM 2026 (Hà Nội) được bố trí đẹp, bắt mắt, thuận lợi tiếp cận; quy mô tương xứng, thể hiện vai trò địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá.

Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 tại Hà Nội sẽ chính thức khai mạc từ ngày 10-4 và kéo dài đến hết 12-4.

Với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, VITM 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, mở ra không gian kết nối đa chiều giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Từ đó, thúc đẩy hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng hiện đại, bền vững.

VITM 2026 dự kiến quy tụ khoảng 450 gian hàng, với sự tham gia của hơn 600 doanh nghiệp đến từ 34 tỉnh, thành phố và 15 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ phối hợp với Hiệp hội Việt Nam và Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng các sở, ngành, doanh nghiệp du lịch triển khai tổ chức gian hàng triển lãm tại Hội chợ. Trong những ngày qua, Sở đã tập trung trang trí và chuẩn bị chương trình bài bản nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút khách tham quan.

Công tác trưng bày sản phẩm giới thiệu du lịch tại gian hàng của tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Mỹ Hà

Theo ông Đặng Thành Hưng - Phó Trưởng Phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch), năm nay, Gia Lai có 11 doanh nghiệp cùng với Sở tham gia trưng bày tại Hội chợ.

Từ khi nhận mặt bằng, Sở đã tổ chức thiết kế, sắp xếp, trang trí gian hàng chung sao cho có điểm nhấn nhằm quảng bá, giới thiệu cho khách tham quan về tiềm năng, thế mạnh và điểm nổi bật của du lịch Gia Lai - nơi “đại ngàn chạm đến biển xanh”.

Các nghệ nhân chuẩn bị nhạc cụ để biểu diễn tại khu vực sân khấu gian hàng triển lãm của Gia Lai tại Hội chợ. Ảnh: Mỹ Hà

Tại gian hàng chung của tỉnh Gia Lai sẽ có các hoạt động xuyên suốt như: giới thiệu thông tin Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; trưng bày thông tin sản phẩm du lịch, đặc sản của tỉnh; ấn phẩm giới thiệu các dự án đầu tư của tỉnh Gia Lai; thông tin các dịch vụ du lịch và hoạt động chuyển đổi số du lịch; chiếu phim quảng bá Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và du lịch của tỉnh.

Ngoài ra, các nghệ nhân của tỉnh cũng sẽ tham gia trình diễn nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên, biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Gian hàng còn dành riêng một khu vực sân khấu để biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống của tỉnh; trưng bày biểu trưng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và mascot (linh vật) để du khách chụp hình check-in.

Cán bộ, nhân viên Khách sạn Hải Âu (Quy Nhơn) chuẩn bị gian hàng tại VITM 2026. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của tỉnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường mục tiêu; tăng cường liên kết xây dựng sản phẩm chung, kết nối tour tuyến; đồng thời, giao lưu, phát huy giá trị và gìn giữ bản sắc văn hóa đặc sắc của tỉnh Gia Lai.