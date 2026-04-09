Gia Lai sẵn sàng tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 tại Hà Nội

MỸ HÀ
(GLO)- Không gian trưng bày du lịch Gia Lai tại VITM 2026 (Hà Nội) được bố trí đẹp, bắt mắt, thuận lợi tiếp cận; quy mô tương xứng, thể hiện vai trò địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá.

logo-nam-du-lich-quoc-gia.jpg

Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 tại Hà Nội sẽ chính thức khai mạc từ ngày 10-4 và kéo dài đến hết 12-4.

Với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, VITM 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, mở ra không gian kết nối đa chiều giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Từ đó, thúc đẩy hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng hiện đại, bền vững.

VITM 2026 dự kiến quy tụ khoảng 450 gian hàng, với sự tham gia của hơn 600 doanh nghiệp đến từ 34 tỉnh, thành phố và 15 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ phối hợp với Hiệp hội Việt Nam và Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng các sở, ngành, doanh nghiệp du lịch triển khai tổ chức gian hàng triển lãm tại Hội chợ. Trong những ngày qua, Sở đã tập trung trang trí và chuẩn bị chương trình bài bản nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút khách tham quan.

Công tác trưng bày sản phẩm giới thiệu du lịch tại gian hàng của tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Mỹ Hà

Theo ông Đặng Thành Hưng - Phó Trưởng Phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch), năm nay, Gia Lai có 11 doanh nghiệp cùng với Sở tham gia trưng bày tại Hội chợ.

Từ khi nhận mặt bằng, Sở đã tổ chức thiết kế, sắp xếp, trang trí gian hàng chung sao cho có điểm nhấn nhằm quảng bá, giới thiệu cho khách tham quan về tiềm năng, thế mạnh và điểm nổi bật của du lịch Gia Lai - nơi “đại ngàn chạm đến biển xanh”.

cac-nghe-nhan-chuan-nhac-cu-de-bieu-dien-tai-khu-vuc-san-khau-gian-hang-trien-lam-cua-gia-lai-tai-hoi-cho.jpg
Các nghệ nhân chuẩn bị nhạc cụ để biểu diễn tại khu vực sân khấu gian hàng triển lãm của Gia Lai tại Hội chợ. Ảnh: Mỹ Hà

Tại gian hàng chung của tỉnh Gia Lai sẽ có các hoạt động xuyên suốt như: giới thiệu thông tin Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; trưng bày thông tin sản phẩm du lịch, đặc sản của tỉnh; ấn phẩm giới thiệu các dự án đầu tư của tỉnh Gia Lai; thông tin các dịch vụ du lịch và hoạt động chuyển đổi số du lịch; chiếu phim quảng bá Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và du lịch của tỉnh.

Ngoài ra, các nghệ nhân của tỉnh cũng sẽ tham gia trình diễn nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên, biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Gian hàng còn dành riêng một khu vực sân khấu để biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống của tỉnh; trưng bày biểu trưng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và mascot (linh vật) để du khách chụp hình check-in.

Cán bộ, nhân viên Khách sạn Hải Âu (Quy Nhơn) chuẩn bị gian hàng tại VITM 2026. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của tỉnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường mục tiêu; tăng cường liên kết xây dựng sản phẩm chung, kết nối tour tuyến; đồng thời, giao lưu, phát huy giá trị và gìn giữ bản sắc văn hóa đặc sắc của tỉnh Gia Lai.

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Sơ kết Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân cho người Bahnar xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 25-3, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.

Tây Sơn sẵn sàng đón khách du lịch

(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, xã Tây Sơn và các đơn vị liên quan đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục vụ du khách về tham quan hệ thống di tích, bảo tàng gắn liền với phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn cùng những điểm đến thú vị khác.

Du khách người Pháp “phải lòng” cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Từ đảo Corsica của nước Pháp, ông Joel D’Ondatz đã đi qua nhiều vùng đất trước khi dừng chân tại Gia Lai. Chính hương hoa cà phê dịu nhẹ, không khí trong lành và nhịp sống bình yên của cao nguyên đã mang đến cho ông những trải nghiệm đặc biệt về vùng đất cao nguyên giàu bản sắc này.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.