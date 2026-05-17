Phố núi Pleiku sôi động cùng Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46

(GLO)- Sáng 17-5, các cung đường ở phố núi Pleiku rộn ràng với những bước chạy của hàng ngàn vận động viên (VĐV) tranh tài với 3 cự ly 21 km, 10 km và 5 km tại Giải Việt dã Kpă Klơng lần thứ 46 năm 2026.

Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46 tiếp tục thu hút đông đảo VĐV tham gia. Ảnh: Hoàng Hoài

Cung đường mới, trải nghiệm mới

Với hơn 1.400 VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành tranh tài ở 3 cự ly 5 km, 10 km, 21 km, các chân chạy đã nhuộm màu rực rỡ cho những cung đường của phố núi. Trong đó, cự ly 21 km đã để lại nhiều ấn tượng cho hơn 350 VĐV khi phải chinh phục liên tiếp những con dốc trên các tuyến đường Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh…

Hoàn thành cự ly với thời gian chỉ 1 giờ 18 phút, VĐV Hoàng Văn Hơn (xã EaWy, tỉnh Đắk Lắk) cũng cảm thấy khó nhằn khi chinh phục cự ly này.

Địa hình dốc đặc trưng của phố núi mang đến nhiều thử thách cho các runner. Ảnh: Hoàng Hoài

“Ở nhà, tôi cũng thường tập trên các cung đường đồi núi, nhưng địa hình ở đây dốc lên xuống nhiều hơn nên khá mất sức. Nếu tập luyện không kỹ, VĐV rất nhanh xuống sức, dễ bị chuột rút” - anh Hơn chia sẻ.

Tiết trời mát mẻ cùng sự chỉn chu trong công tác tổ chức đã tạo thuận lợi cho các runner chinh phục những con dốc thẳng đứng. Trong đó, VĐV Nguyễn Thị Duyên (xã Ia Rsai) tiếp tục gây ấn tượng khi lần thứ ba liên tiếp giành vị trí nhất chung cuộc ở nội dung 21 km nữ.

VĐV Nguyễn Thị Duyên về nhất cự ly 21 km nữ. Ảnh: Hoàng Hoài

“So với năm ngoái, tôi cảm nhận giải năm nay có nhiều điểm mới và được tổ chức rất chỉn chu. Công tác đảm bảo đường chạy rất tốt, VĐV không bị lạc đường. An ninh trên đường chạy cũng được siết chặt với các chốt trực bố trí dày, hạn chế tối đa tình trạng xe máy đi vào cung đường thi đấu.

Ngoài ra, khâu tiếp nước, hỗ trợ VĐV cũng được chuẩn bị chu đáo. Cung đường có nhiều dốc là bài kiểm tra thể lực rất tốt cho các runner trước những chặng đua dài hơn phía trước” - chị Duyên chia sẻ.

"Giữ lửa" phong trào chạy bộ

Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46 tiếp tục thu hút đông đảo VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào ở nhiều độ tuổi tham gia tranh tài.

Không chỉ là sân chơi thể thao giàu truyền thống, giải đấu còn cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của phong trào chạy bộ tại phố núi.

Những tuyến đường phố núi rực rỡ với sắc cam của Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46. Ảnh: Hoàng Hoài

Nguyễn Xuân Đạt - VĐV điền kinh Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, người về nhất cự ly 5 km - cho biết: Em đã dành khoảng 2 tháng tập luyện liên tục để đạt thành tích tốt nhất.

Theo Đạt, những giải chạy phong trào như Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào chạy bộ tại địa phương khi thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi tham gia.

“Em thấy phong trào chạy bộ phát triển rất mạnh, từ các cô chú lớn tuổi cho đến các bạn trẻ đều tham gia rất đông. Những giải đấu như thế này không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn giúp các VĐV trẻ có thêm cơ hội trải nghiệm, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu thực tế” - Đạt nói.

Các runner trẻ mang đến không khí sôi động trên những cung đường phố núi. Ảnh: Hoàng Hoài



Không chỉ thu hút các VĐV chuyên nghiệp, Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng còn trở thành nơi để nhiều bạn trẻ thể hiện tình yêu với phố núi theo những cách rất riêng. Trong dòng người sôi động trên đường chạy, em Phan Nhật Minh (phường Thống Nhất) gây chú ý với chiếc áo in hình phác họa Pleiku như một cách lưu giữ dấu ấn quê hương khi tham gia giải đấu.

Ngay sau khi nhận bib vào ngày 16-5, Phan Nhật Minh đã tự “custom” chiếc áo mang đậm dấu ấn Pleiku để tham gia giải chạy. Ảnh: Hoàng Hoài

“Phong trào chạy bộ ở Pleiku giờ phát triển rất mạnh, nhiều bạn trẻ tham gia không chỉ để thi đấu mà còn để trải nghiệm và thể hiện tình yêu với phố núi.

Em in hình Pleiku lên áo như một cách lưu giữ dấu ấn quê hương và tạo nét riêng khi tham gia giải. Trước đây, giải mang dấu ấn của TP. Pleiku cũ, sau sáp nhập thì tên gọi đó không còn nữa, nên em muốn giữ lại một chút kỷ niệm và tình cảm dành cho nơi mình sinh ra, lớn lên” - Minh chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND phường Hội Phú Vũ Mạnh Định, trước đây, giải đấu được TP. Pleiku cũ tổ chức thành công, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Tiếp nối tinh thần đó, năm nay, phường Hội Phú vẫn quyết tâm duy trì tổ chức giải nhằm phát huy truyền thống, khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

"Trong thời gian tới, phường Hội Phú sẽ phối hợp với phường Pleiku và Diên Hồng tổ chức giải theo hình thức luân phiên hằng năm. Chúng tôi kỳ vọng giải truyền thống giàu ý nghĩa, có lịch sử lâu đời sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ tại phường Hội Phú nói riêng và các phường thuộc TP. Pleiku cũ nói chung" - ông Định chia sẻ.

Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng được duy trì suốt 46 năm qua không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng mà còn trở thành hoạt động văn hóa - thể thao mang đậm dấu ấn của địa phương. Qua từng mùa giải, tinh thần đoàn kết, trung thực trong thi đấu tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao giàu truyền thống mà còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch địa phương trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.