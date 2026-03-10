Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai City Trail 2026 - Mỗi cự ly như một nấc thang trưởng thành

XUÂN TRANG
(GLO)- Trước thềm mở cổng đăng ký bib vào ngày 12-3, Ban Tổ chức giải chạy Gia Lai City Trail 2026 vừa chính thức công bố cung đường thi đấu với các cự ly 6 km, 12 km, 30 km, 50 km và 70 km. 

Cung đường chạy được thiết kế nhằm mang đến cho các runner một hành trình khám phá thiên nhiên và văn hóa đặc trưng của vùng đất đại ngàn Tây Nguyên.

gia-lai-city-trail-2026-moi-cu-ly-nhu-mot-nac-thang-truong-thanh.jpg

Mỗi cự ly được ví như một nấc thang trưởng thành của runner. Bắt đầu ở cự ly 6 km - “Mầm Xanh”, tượng trưng cho sự khởi đầu của bản năng và mầm sống - nơi những bước chân đầu tiên bắt đầu làm quen với địa hình rừng núi.

Với cự ly 12 km - “Băng Rừng”, người chạy sẽ bước ra khỏi vùng an toàn để hòa mình vào đại ngàn. Trong khi đó, cự ly 30 km - “Vượt Núi” sẽ đưa runner bước vào giai đoạn rèn luyện ý chí qua những dốc cao.

6km-mam-xanh.jpg
Cự ly 6 km - "Mầm Xanh".
12km-bang-rung.jpg
Cự ly 12 km - "Băng Rừng".
gia-lai-city-trail-2026.jpg
Cự ly 30 km - "Vượt Núi".

Nếu muốn tôi luyện khắc nghiệt để thử thách bản lĩnh, các runner hãy đăng ký cự ly 50 km - “Lửa Thiêng”. Hình ảnh ngọn lửa cũng gợi nhắc biểu tượng quen thuộc trong đời sống văn hóa Tây Nguyên - lửa gắn kết cộng đồng trong những đêm lễ hội.

Còn ở cự ly dài nhất 70 km - “Chiến binh Đại Ngàn”, runner sẽ vượt ngưỡng để trở thành chiến binh.

50km-lua-thieng.jpg
Cự ly 50 km - "Lửa Thiêng".
70km-chien-binh-dai-ngan.jpg
Cự ly 70km - "Chiến Binh Đại Ngàn".

Với cùng đường chạy năm nay, các vận động viên sẽ chinh phục 8 ngọn núi gồm: Chư Me, Chư Tưn Keo, Chư Krang, Tâu La, Lar, Chư Đang Ya, Chư Nâm và Lơr.

Nằm trong chuỗi hoạt động điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia, Gia Lai City Trail 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện thể thao - du lịch nổi bật, góp phần quảng bá thiên nhiên và bản sắc văn hóa Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Mỗi bước chạy, mỗi cung đường là hành trình vượt qua chính mình để tiến gần hơn tới danh hiệu “Chiến binh của Đại Ngàn".

Gia Lai City Trail 2026 dự kiến diễn ra trong 3 ngày (30, 31-10 và 1-11); trong đó, ngày 1-11 là ngày thi đấu chính. Giải chạy chính thức mở cổng đăng ký bib vào 12 giờ trưa ngày 12-3.

