“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

MINH CHÍ
(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bảo trợ; câu lạc bộ (CLB) Ngôi nhà yêu thương và CLB Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đồng tổ chức; Đoàn phường Pleiku, CLB Gia Lai Marathon và Chư Păh Runners đồng hành thực hiện.

z7246687863756-b389c229bf9320f2fa9a279bdb6831aa.jpg
Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại đoàn kết vào ngày 23-11. Ảnh: ĐVCC

Vận động viên chạy chính là anh Lê Đức Lâu-Chủ nhiệm CLB Ngôi nhà yêu thương. Anh sẽ xuất phát lúc 3 giờ và dự kiến hoàn thành quãng đường 79 km vào khoảng 17 giờ cùng ngày.

Cung đường chạy được bố trí quanh Quảng trường Đại đoàn kết, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tham gia cổ vũ và đồng hành.

Không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, “Chạy bộ kết nối yêu thương” còn lan tỏa thông điệp nhân ái “Chữ thập đỏ vì mọi người - ở mọi nơi”, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Lực lượng tại chỗ xã Uar, Gia Lai chuẩn bị bữa ăn nóng chu đáo cho hàng trăm hộ dân buôn Nu sơ tán tránh lũ trong đợt mưa lũ phức tạp.

Xã Uar lo chu đáo bữa ăn cho người dân sơ tán tránh lũ

(GLO)- Giữa những ngày mưa lũ phức tạp, hàng trăm hộ dân buôn Nu (xã Uar, tỉnh Gia Lai) được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn. Không chỉ kịp thời di dời, lực lượng tại chỗ còn thức đêm, dậy sớm chuẩn bị từng bữa ăn nóng cho bà con.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

Bóng đá

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Shorts Video

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

Thể thao

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

Thể thao

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

null