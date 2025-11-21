(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bảo trợ; câu lạc bộ (CLB) Ngôi nhà yêu thương và CLB Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đồng tổ chức; Đoàn phường Pleiku, CLB Gia Lai Marathon và Chư Păh Runners đồng hành thực hiện.

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại đoàn kết vào ngày 23-11. Ảnh: ĐVCC

Vận động viên chạy chính là anh Lê Đức Lâu-Chủ nhiệm CLB Ngôi nhà yêu thương. Anh sẽ xuất phát lúc 3 giờ và dự kiến hoàn thành quãng đường 79 km vào khoảng 17 giờ cùng ngày.

Cung đường chạy được bố trí quanh Quảng trường Đại đoàn kết, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tham gia cổ vũ và đồng hành.

Không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, “Chạy bộ kết nối yêu thương” còn lan tỏa thông điệp nhân ái “Chữ thập đỏ vì mọi người - ở mọi nơi”, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.