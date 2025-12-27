Gia Lai: Khai mạc Ngày hội thể thao học đường năm học 2025-2026

(GLO)- Ngày 27-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ngày hội thể thao học đường năm học 2025-2026 đã khai mạc, thu hút hơn 200 vận động viên là học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và THPT trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc.

Tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tham gia ngày hội. Ảnh: D.L

Tham gia ngày hội, các đơn vị tranh tài ở môn bóng đá nam và bóng chuyền nam.

Ở nội dung bóng chuyền có 7 đội đến từ các trường: THPT Quốc học Quy Nhơn, THPT Trưng Vương, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Hùng Vương, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT số 1 Trần Cao Vân và Trung tâm GDNN-GDTX Quy Nhơn. Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu, chọn ra những đội xuất sắc vào vòng trong.

Ở nội dung bóng đá 7 người, có 5 đội tham gia gồm: Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ (Đoàn UBND tỉnh), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm.

Trận thi đấu khai mạc giữa Đội Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phải) và Đội Trung tâm GDNN-GDTX Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Ngày hội thể thao học đường năm học 2025-2026 diễn ra trong 2 ngày (27 và 28-12); là hoạt động mở đầu của “Liên hoan câu lạc bộ, đội, nhóm” năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, góp phần rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn.