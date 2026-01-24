Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ve-tre-em-phuong-quy-nhon-nam-2.jpg
Giao lưu với học sinh xoay quanh các vấn đề về trẻ em tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, học sinh tham gia diễn đàn “Tiếng nói của em - Tương lai của em”, trực tiếp bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề các em quan tâm như: phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em; sử dụng mạng xã hội an toàn; giải pháp hạn chế bạo lực học đường; nhu cầu tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, hoạt động tham vấn tâm lý trong trường học.

Thông qua đó, Hội đồng Đội phường và nhà trường kịp thời nắm bắt tâm tư, mong muốn của thiếu nhi, làm cơ sở đề xuất các giải pháp chăm lo, bảo vệ trẻ em phù hợp với thực tiễn.

trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ve-tre-em-phuong-quy-nhon-nam-1.jpg
Ra mắt mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em”. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”, trao 50 suất quà Tết (300 nghìn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Quang Trung.

trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ve-tre-em-phuong-quy-nhon-nam-3.jpg
Tặng quà cho học sinh tại chương trình. Ảnh: ĐVCC
Tin liên quan

Hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai

Hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai

(GLO)- Sáng 13-1, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và chính quyền xã Tuy Phước tổ chức lễ khởi động chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 17-1, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương” tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Công an xã ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: M.N

Đoàn xã Tuy Phước ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân Anh hùng liệt sĩ”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 17-1, Đoàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân Anh hùng liệt sĩ” và tổ chức chương trình “Thiếu nhi Tuy Phước sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh”.

Đoàn viên thanh niên và người dân phường Bồng Sơn triển khai lắp đặt Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố Lại Khánh Nam vào ngày 15-1.

Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026, ngày 15-1, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Lại Khánh Nam.

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.

Đoàn phường Quy Nhơn kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.