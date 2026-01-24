Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Giao lưu với học sinh xoay quanh các vấn đề về trẻ em tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, học sinh tham gia diễn đàn “Tiếng nói của em - Tương lai của em”, trực tiếp bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề các em quan tâm như: phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em; sử dụng mạng xã hội an toàn; giải pháp hạn chế bạo lực học đường; nhu cầu tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, hoạt động tham vấn tâm lý trong trường học.

Thông qua đó, Hội đồng Đội phường và nhà trường kịp thời nắm bắt tâm tư, mong muốn của thiếu nhi, làm cơ sở đề xuất các giải pháp chăm lo, bảo vệ trẻ em phù hợp với thực tiễn.

Ra mắt mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em”. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”, trao 50 suất quà Tết (300 nghìn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Quang Trung.