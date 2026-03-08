Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" tại xã Ia Púch

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), ngày 7-3, tại Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Ia Púch tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 270 suất quà với tổng trị giá 18,3 triệu đồng cho các em học sinh; trao công trình thanh niên “Hỗ trợ thiết bị học tập” gồm 2 smart TV 55 inch (trị giá 15 triệu đồng); tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; trao công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” với tổng trị giá 15 triệu đồng; khám, phát thuốc miễn phí cho 100 người dân với kinh phí 10 triệu đồng; thực hiện chương trình “Nấu ăn cho em” với 270 suất ăn trưa dành cho học sinh với tổng kinh phí 6 triệu đồng.

Dịp này, đoàn viên thanh niên cũng tham gia hành trình về địa chỉ đỏ, dâng hương, dâng hoa và tham quan Di tích Chiến thắng Đak Pơ.