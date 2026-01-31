Đoàn trường Đại học Quy Nhơn ra mắt 12 đội hình “Bình dân học vụ số”

(GLO)- Chiều 31-1, Đoàn trường - Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ QNU với chủ đề “Tuổi trẻ thế hệ mới tự hào, vững tin theo Đảng”, đồng thời ra mắt các đội hình “Bình dân học vụ số”.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn trao đổi về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: M.N

Tại buổi sinh hoạt, Tiến sĩ Đặng Thị An - Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước (Trường Đại học Quy Nhơn) đã chia sẻ với các thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ cùng đoàn viên, thanh niên về kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2); công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn trường - Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.

Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Quy Nhơn trao quyết định thành lập 12 đội hình “Bình dân học vụ số”. Ảnh: M.N

Đoàn trường phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tập huấn, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về an ninh mạng, phòng - chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay; phổ biến các nội dung liên quan đến Đề án 06, kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tham gia chuyển đổi số.

Dịp này, Đoàn trường Trường Đại học Quy Nhơn đã trao quyết định thành lập 12 đội hình “Bình dân học vụ số”. Các đội hình này sẽ tham gia hoạt động hỗ trợ người dân, đoàn viên, sinh viên tiếp cận các nền tảng số, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn do Đoàn trường phối hợp với các đơn vị tổ chức.