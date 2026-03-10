Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Hơn 1.300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - chia sẻ: Ngày hội là cơ hội để tổ chức Đoàn, Đội thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho thiếu nhi, tạo sân chơi vui tươi, ý nghĩa cho các em; đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm trong thiếu nhi cả nước (diễn ra từ ngày 10-3 đến ngày 19-5) với chủ đề “Đội ta lớn lên cùng đất nước” nhằm chào mừng 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

thieu-nhi-vui-khoe-tien-buoc-len-doan-1.jpg
Đội viên tại điểm cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn). Ảnh: D.L

Ngày hội diễn ra với các tiết mục văn nghệ sôi nổi của thiếu nhi Gia Lai và màn đồng diễn 2 tiết mục “Hát vang trong kỷ nguyên mới”, “Cùng Kun bảo vệ muôn loài” của thiếu nhi cả nước.

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh trao 50 suất quà (300 nghìn đồng/suất, gồm tiền mặt và sữa) cho học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, trong đó 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 40 suất quà cho học sinh học giỏi, rèn luyện tốt.

Chương trình là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tháng Thanh niên, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); được diễn ra đồng loạt tại hơn 25 nghìn liên đội trên cả nước, với sự tham gia của hơn 15,9 triệu đội viên, thiếu niên và nhi đồng.

thieu-nhi-vui-khoe-tien-buoc-len-doan-2.jpg
Thiếu nhi Gia Lai giao lưu trực tuyến với Hội đồng Đội Trung ương. Ảnh: D.L
