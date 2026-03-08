Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Đoàn viên xã Chư Prông tham gia thi tìm hiểu kiến thức về Ngày hội non sông

(GLO)- Chiều 7-3, tại Hội trường 19-5 (xã Chư Prông), Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình "Tuổi trẻ Gia Lai hướng về Ngày hội non sông” nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia bầu cử.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền về việc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

doan-vien-thanh-nien-duoc-trai-nghiem-mo-phong-khu-vuc-bo-phieu.jpg
Đoàn viên xã Chư Prông tham gia trải nghiệm mô phỏng khu vực bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Hoàng Hoài

Với chủ đề “Lá phiếu niềm tin - Trách nhiệm tuổi trẻ”, hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Đặc biệt, tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên được tham gia thi tìm hiểu kiến thức về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; trải nghiệm mô phỏng khu vực bỏ phiếu bầu cử.

ban-to-chuc-trao-tang-qua-cho-cac-ho-dan-co-hoan-canh-kho-khan.jpg
Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Hoài

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Prông. Tỉnh đoàn cũng trao tặng 1 phòng tin học trị giá gần 80 triệu đồng cho Trường THCS Đinh Tiên Hoàng.

