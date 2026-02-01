Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình "Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia" ở xã Cửu An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 31-1, tại xã Cửu An đã diễn ra chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” và “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia” năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chương trình do Chi đoàn Các ban Đảng tỉnh, Chi đoàn Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi đoàn Thi hành án dân sự tỉnh, Chi đoàn 3 - Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) phối hợp với Đoàn xã Cửu An tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc - Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở An Khê.

xuan-tinh-nguyen-tai-xa-cuu-an-4.jpg
Đoàn viên thanh niên các đơn vị dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc. Ảnh: ĐVCC

Chương trình còn có các hoạt động: “Hội xuân cho em” (cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi do Tan - Men Hair Designer thực hiện, giao lưu văn nghệ, hoạt náo), “Bữa ăn yêu thương” (nấu 60 suất ăn trưa cho thiếu nhi tại làng với tổng trị giá 3 triệu đồng, do Bếp ăn Út Hà tài trợ), “Phiên chợ 0 đồng - chia sẻ yêu thương” (tặng 300 áo ấm mới, hơn 200 bộ quần áo người lớn và trẻ em, hơn 50 mền và nhiều đồ dùng học tập, giày dép, đồ chơi trẻ em…); tuyên truyền pháp luật về phòng - chống pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026...

Dịp này, Ban tổ chức trao 40 suất quà (500 nghìn đồng/ suất) cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 20 suất quà (400 nghìn đồng/suất, do Siêu thị Co.op mart Quy Nhơn tài trợ) cho học sinh nghèo vượt khó.

Tổng trị giá chương trình là 60 triệu đồng, góp phần mang đến mùa xuân ấm áp cho người dân vùng khó khăn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” tại làng M6 (xã Bình Hiệp).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 17-1, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương” tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Công an xã ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: M.N

Đoàn xã Tuy Phước ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân Anh hùng liệt sĩ”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 17-1, Đoàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân Anh hùng liệt sĩ” và tổ chức chương trình “Thiếu nhi Tuy Phước sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh”.

Đoàn viên thanh niên và người dân phường Bồng Sơn triển khai lắp đặt Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố Lại Khánh Nam vào ngày 15-1.

Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026, ngày 15-1, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Lại Khánh Nam.

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.

Đoàn phường Quy Nhơn kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.