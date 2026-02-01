Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình "Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia" ở xã Cửu An

(GLO)- Ngày 31-1, tại xã Cửu An đã diễn ra chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” và “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia” năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chương trình do Chi đoàn Các ban Đảng tỉnh, Chi đoàn Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi đoàn Thi hành án dân sự tỉnh, Chi đoàn 3 - Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) phối hợp với Đoàn xã Cửu An tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc - Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở An Khê.

Đoàn viên thanh niên các đơn vị dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc. Ảnh: ĐVCC

Chương trình còn có các hoạt động: “Hội xuân cho em” (cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi do Tan - Men Hair Designer thực hiện, giao lưu văn nghệ, hoạt náo), “Bữa ăn yêu thương” (nấu 60 suất ăn trưa cho thiếu nhi tại làng với tổng trị giá 3 triệu đồng, do Bếp ăn Út Hà tài trợ), “Phiên chợ 0 đồng - chia sẻ yêu thương” (tặng 300 áo ấm mới, hơn 200 bộ quần áo người lớn và trẻ em, hơn 50 mền và nhiều đồ dùng học tập, giày dép, đồ chơi trẻ em…); tuyên truyền pháp luật về phòng - chống pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026...

Dịp này, Ban tổ chức trao 40 suất quà (500 nghìn đồng/ suất) cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 20 suất quà (400 nghìn đồng/suất, do Siêu thị Co.op mart Quy Nhơn tài trợ) cho học sinh nghèo vượt khó.

Tổng trị giá chương trình là 60 triệu đồng, góp phần mang đến mùa xuân ấm áp cho người dân vùng khó khăn.