Gia Lai chuẩn bị giải thể 3 hội quần chúng

(GLO)- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc chuẩn bị giải thể 3 hội quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 8-10-2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính thực hiện các thủ tục chuẩn bị giải thể 3 hội quần chúng gồm: Hiệp hội Đúc kim loại Bằng Châu - Bình Định, Hiệp hội Khai thác và chế biến Đá Bình Định, Hội Doanh nhân tỉnh Bình Định.

Vì vậy, Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, theo dõi và phản ánh thông tin (nếu có).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo được công khai, trường hợp phát sinh ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tranh chấp hoặc thông tin liên quan, đề nghị gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét.

Hết thời hạn nêu trên, nếu không phát sinh kiến nghị, khiếu nại, tranh chấp, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét thực hiện các thủ tục giải thể hội theo đúng quy định của pháp luật.

