Nước biển Hoài Nhơn Bắc đổi màu không phải do thủy triều đỏ

NGUYỄN CHƠN

(GLO)- Ngày 2-3, thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả phân tích mẫu nước thu thập tại khu vực bờ biển phường Hoài Nhơn Bắc không phát hiện dấu hiệu của tảo đỏ hay hiện tượng tảo nở hoa.

Theo đó, sau khi vùng biển ven bờ ở khu phố Thiện Chánh (phường Hoài Nhơn Bắc) xuất hiện dải nước màu nâu đỏ, Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai đã phối hợp khảo sát, tiến hành lấy mẫu phân tích để xác định nguyên nhân.

nuoc-bien-ven-bo-tai-khu-pho-thien-chanh-co-mau-nau-do.jpg
Nước biển ven bờ tại khu phố Thiện Chánh (phường Hoài Nhơn Bắc) chuyển màu nâu đỏ vào ngày 24-2. Ảnh: Người dân cung cấp

Kết quả phân tích cho thấy, không phát hiện dấu hiệu của tảo đỏ hay hiện tượng tảo nở hoa, tức hiện tượng thủy triều đỏ. Cơ quan chuyên môn bước đầu nhận định, nguyên nhân khiến nước biển chuyển sang màu nâu đỏ không xuất phát từ yếu tố sinh học.

Lý giải về hiện tượng trên, ông Nguyễn Việt Cường - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai - cho biết: Nguyên nhân hiện tượng này nhiều khả năng bởi đất đỏ tại tuyến đường dọc biển bị sóng cuốn mỗi mùa mưa bão. Những ngày qua lượng bùn đất đỏ vùi lấp bị sóng biển khuấy lên, tan vào trong nước làm xuất hiện dải nước màu nâu đỏ.

con-duong-dat-do-chay-doc-bo-bien-qua-khu-pho-thien-chanh.jpg
Một đoạn đường đất đỏ chạy dọc bờ biển qua khu phố Thiện Chánh. Ảnh: Doãn Công

Chiều 1-3, người dân khu phố Thiện Chánh (phường Hoài Nhơn Bắc) cho biết, dải nước màu nâu đỏ nói trên đã nhạt màu. Một số ngư dân cho rằng chỉ trong vài ngày tới, vùng nước biển ven bờ sẽ trong xanh trở lại như bình thường.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã thông tin, từ ngày 23-2, tại vùng biển ven bờ khu phố Thiện Chánh (phường Hoài Nhơn Bắc) xuất hiện một dải nước màu nâu đỏ kéo dài hơn 1 km dọc bờ biển, rộng khoảng 20 - 30 m, tạo sự tương phản rõ với màu xanh đặc trưng của biển.

Sự việc sau đó đã gây nhiều sự chú ý của người dân, du khách. Bên cạnh các ý kiến thắc mắc, nhiều người đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra, xác định làm rõ nguyên nhân của hiện tượng trên để có biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn môi trường và sức khỏe người dân.

