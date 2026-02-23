Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm khi chở đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ đạo một số nội dung liên quan hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án)) phải có phương án tổ chức hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân (lưu ý vấn đề tốc độ, thời gian tham gia lưu thông, môi trường, an toàn giao thông).

Hoạt động chở đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường trên ĐT 638 đoạn qua xã Bình Hiệp. Ảnh: Nguyễn Chơn

Kịp thời khắc phục ngay các hư hỏng trên các tuyến đường phục vụ thi công, thường xuyên tưới nước để hạn chế bụi bẩn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Chủ trì, phối hợp làm việc với các nhà thầu thi công, doanh nghiệp vận tải phục vụ thi công dự án và các đơn vị có liên quan, yêu cầu tất cả các tài xế phải tuân thủ nghiêm túc quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, che chắn phương tiện, sử dụng còi xe... Phương tiện trước khi đi ra khỏi mỏ, công trường tham gia lưu thông phải được vệ sinh sạch sẽ.

Các phương tiện phải chấp hành nghiêm túc quy định về tốc độ lưu thông, tải trọng phương tiện cho phép lưu thông phải phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông, giảm mật độ lưu thông trong một số khung giờ phù hợp để người dân ăn uống, nghỉ ngơi...

Đoạn ĐT 638 qua xã Bình An hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải có hình thức xử lý nghiêm đối với các nhà thầu thi công, đơn vị vận tải vi phạm các quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu thi công, địa phương có liên quan làm việc cụ thể để thống nhất việc hỗ trợ hợp lý cho các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do việc vận chuyển vật liệu đất đắp gây ra trên các tuyến đường phục vụ thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND các xã, phường có liên quan phải tích cực phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư, các đơn vị thi công kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền; tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu về tầm quan trọng của Dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để người dân ủng hộ, khắc phục các khó khăn trước mắt, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức thi công xây dựng công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã thông tin, hoạt động vận chuyển đất phục vụ Dự án từ tháng 11-2025 đến nay khiến đoạn ĐT 638 dài gần 20 km qua địa bàn các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện hàng chục điểm sụt lún, hư hỏng cùng hàng trăm “ổ voi, ổ gà” rải rác dọc tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài cày nát đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và giao thông trên tuyến, người dân cũng bức xúc với tình trạng bụi bặm, ô nhiễm môi trường gây ra trong quá trình xe chở đất hoạt động. Đặc biệt là tình trạng tài xế chạy ẩu, vi phạm tốc độ và các quy định an toàn giao thông, gây nguy hiểm và bức xúc cho người dân.