Trước ngày 7-2 phải hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 16-1, lãnh đạo UBND xã Hoài Ân cho biết: Thông qua đối thoại với người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cam kết trước ngày 7-2 sẽ hoàn thành việc thi công đường gom dân sinh và sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc.

Theo ông Huỳnh Văn Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hoài Ân, ngay từ khi dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đi qua địa bàn xã, người dân và chính quyền địa phương luôn đồng tình ủng hộ và hỗ trợ để chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án thuận lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Việc sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Q.Đ

Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án, các phương tiện vận chuyển vật liệu di chuyển liên tục khiến nhiều tuyến đường bị hư hỏng, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân. Đến nay, việc khắc phục, sửa chữa và hoàn trả các tuyến đường dân sinh, đường gom của các đơn vị còn rất chậm, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình đó, chiều 14-1, UBND xã Hoài Ân đã tổ chức đối thoại giữa người dân với chủ đầu tư và đơn vị thi công gói thầu 11XL của dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn qua địa bàn xã.

UBND xã Hoài Ân tổ chức đối thoại giữa người dân với chủ đầu tư và đơn vị thi công về việc sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: Q.Đ

Kết thúc buổi đối thoại, các bên thống nhất sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường gom dân sinh và sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc như: tuyến đường từ ngã 3 Công an - Diêu Tường - ĐT.638 và tuyến ĐT.630 trước ngày 7-2, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đồng thời, chủ đầu tư, đơn vị thi công cao tốc cần có phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy, hoàn trả mương thủy lợi tại các vị trí cống ngang qua đường trên tuyến cao tốc; nhất là đoạn từ lý trình Km12+00 Km17+500 đảm bảo cung cấp điều tiết nước để phục vụ sản xuất của nhân dân.

Đồng thời, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần có phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy, hoàn trả hệ thống mương thủy lợi tại các vị trí cống ngang qua đường trên tuyến cao tốc; nhất là đoạn từ lý trình Km12+00 đến Km17+500, bảo đảm việc cung cấp, điều tiết nước phục vụ sản xuất của người dân.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần khẩn trương phối hợp, thỏa thuận và trực tiếp giải quyết việc bồi thường, xử lý những khiếu nại của các hộ dân có nhà ở, tài sản bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án cao tốc.