(GLO)- Theo quy định mới, giấy phép lái xe không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay.

Theo đó, Thông tư số 14/2026 của Bộ Công an quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, trong đó, điều chỉnh danh mục giấy tờ được chấp nhận khi làm thủ tục bay.

Giấy phép lái xe không được dùng làm thủ tục đi máy bay (ảnh minh họa: TNO)

Với chuyến bay nội địa, hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các giấy tờ như: tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID), hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.

Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh, trích lục hộ tịch hoặc văn bản xác nhận thông tin hộ tịch. Đối với trẻ dưới 2 tháng tuổi được dùng giấy chứng sinh.

Ngoài ra, một số giấy tờ đặc thù vẫn được chấp nhận như giấy chứng minh, chứng nhận của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; thẻ đại biểu Quốc hội; thẻ đảng viên; thẻ nhà báo; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không; giấy xác nhận nhân thân do công an xác nhận (có giá trị 6 tháng)…

Đáng chú ý, giấy phép lái xe không nằm trong danh sách hợp lệ để làm thủ tục bay như trước.

Trong khi đó, công dân nước ngoài khi bay các chuyến nội địa sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế hợp lệ; các giấy tờ liên quan cư trú như: thị thực, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực; thẻ ngoại giao, tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Còn đối với chuyến bay quốc tế, hành khách làm thủ tục đi máy bay cần có hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Các giấy tờ liên quan cư trú như: thị thực, giấy miễn thị thực, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ đi lại doanh nhân APEC, thẻ căn cước/CCCD (nếu có thỏa thuận quốc tế cho phép). Với trẻ em có thể được ghi chung trong hộ chiếu của người đại diện hợp pháp.

Trong trường hợp hành khách bị mất hoặc không có giấy tờ tùy thân thì người có quốc tịch Việt Nam cần giấy xác nhận nhân thân có dán ảnh, đóng dấu giáp lai do cơ quan công an cấp có giá trị 30 ngày; với người nước ngoài cần giấy xác nhận mất hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp có giá trị 30 ngày.

Lưu ý thêm giấy tờ phải là bản chính còn giá trị sử dụng hoặc bản điện tử hợp pháp.