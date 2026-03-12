Đề xuất biện pháp xử lý bất cập tại nút giao thông cầu Gành

(GLO)- Gần 10 năm qua, biển báo “cấm xe ô tô” đặt dưới chân cầu vượt tại nút giao QL 19 - QL 1 (thường gọi nút giao thông cầu Gành, tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam) khiến việc đi lại, sinh hoạt của hàng chục hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, khu dân cư bên dưới cầu vượt QL 19 có hơn 40 hộ sinh sống. Đoạn đường qua khu dân cư dài hơn 300 m, rộng khoảng 6 m, đủ điều kiện cho các phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, ở 2 đầu tuyến đều đặt biển cấm ô tô. Việc cấm ô tô lưu thông qua khu vực nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại nút giao. Song điều này cũng khiến người dân gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt, đi lại, mua bán và vận chuyển hàng hóa hằng ngày.

Biển báo cấm ô tô đi vào đường giao thông bên dưới cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 19 - Quốc lộ 1. Ảnh: N.C

Bà Châu Thị Thanh (tổ dân phố Huỳnh Kim) cho biết: “Ở đây nhiều gia đình đã có ô tô, không đưa xe vào nhà thì không được, còn đưa vào lại vi phạm Luật Trật tự ATGT đường bộ. Dịp Tết vừa rồi, con cháu đến thăm ông bà phải tìm chỗ đậu xe rồi đi bộ vào. Khổ nhất là khi xảy ra tình huống khẩn cấp như đau bệnh cần đi cấp cứu, taxi hay xe cứu thương đều ngại vào vì sợ vi phạm biển cấm. Có trường hợp phụ nữ sắp sinh phải đi xe máy hoặc đi bộ ra QL 1 để bắt taxi”.

Theo ông Nguyễn Minh Muộn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Nhơn Nam, việc cấm ô tô lưu thông dưới cầu vượt QL 19 tại nút giao này đã kéo dài gần 10 năm, gây nhiều khó khăn cho người dân. Người dân nhiều lần phản ánh, địa phương cũng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh để bảo đảm quyền lợi chính đáng của bà con, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh - cho biết: Trước kiến nghị của người dân và chính quyền địa phương, mới đây, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát thực tế và đề xuất biện pháp tháo gỡ bất cập. Qua làm việc, các bên thống nhất điều chỉnh hệ thống biển báo giao thông tại khu vực này.

Cụ thể, sẽ thay thế biển báo “cấm xe ô tô” hiện hữu bằng biển “cấm xe tải có khối lượng chuyên chở từ 3,5 tấn trở lên và ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên” để phù hợp với nhu cầu tổ chức, phân luồng giao thông tại khu vực.

Đồng thời, đề nghị bổ sung biển “cấm đi ngược chiều” tại vị trí dưới chân cầu vượt để tăng hiệu quả tổ chức giao thông, phòng ngừa tình trạng phương tiện lưu thông sai chiều, bảo đảm ATGT tại nút giao.

“Ban ATGT tỉnh đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Khu Quản lý đường bộ III giao Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định sớm điều chỉnh hệ thống biển báo, tạo điều kiện cho xe tải nhỏ và ô tô lưu thông, góp phần ổn định đời sống người dân” - ông Chiến thông tin.