Ngư dân Bùi Thanh Mến tự làm thuyền chữa cháy

(GLO)- Giữa tháng 2 vừa qua, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức biểu dương và trao giấy khen cho ông Bùi Thanh Mến (56 tuổi, ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc). Ông Mến được bà con ngư dân ở đây quý mến gọi là người chuyên dập lửa cho tàu thuyền.

Ông Bùi Thanh Mến bên tàu chữa cháy của mình. Ảnh: Q.H

Chiều 26-1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại xưởng đóng tàu Tuấn Cừ thuộc khu phố Thiện Chánh. Giữa lúc ngọn lửa bốc cao từ khu vực cabin chứa đầy dầu và bình gas trên tàu mang số hiệu BĐ 97589TS của ông Trương Hồng Lượm (ở khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn Bắc) đe dọa thiêu rụi cả dãy tàu cá đang neo đậu san sát nhau dịp giáp Tết, ông Mến đã không ngần ngại hiểm nguy, lập tức điều khiển chiếc “tàu cứu hỏa tự chế” của mình lao vào tâm điểm đám cháy.

Đường vào khu vực xưởng đóng tàu đang xảy ra cháy quanh co khiến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khó tiếp cận. Bằng kinh nghiệm và sự quyết đoán của mình, ông Mến đã nhanh nhẹn điều khiển chiếc tàu của mình tiếp cận đám cháy. Ông sử dụng vòi nước chuyên dụng được lắp sẵn trên tàu, áp sát hiện trường, khống chế ngọn lửa ngay trong “5 phút vàng”.

Bà con mình tích góp cả đời mới đóng được con tàu, nếu cháy trụi thì coi như mất trắng. Tôi chỉ nghĩ mình có phương tiện, có kinh nghiệm thì phải góp một tay để hạn chế rủi ro cho bà con”. Ông Bùi Thanh Mến (56 tuổi, ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc)

Ông Trương Hồng Lượm thừa nhận: “Không có anh Mến thì tài sản duy nhất kiếm sống của gia đình tôi đã thành tro bụi”.

Ít ai biết rằng, để có được những pha “cứu nguy” xuất thần ấy, ông Mến đã tự nguyện dùng chính tàu cá của gia đình, bỏ công sức và chi phí để lắp đặt máy bơm, bình cứu hỏa và các phương tiện hỗ trợ. Đồng thời, ông tự nguyện tham gia Đội PCCC cơ sở thuộc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan, nơi có gần 2.000 thuyền đánh cá neo đậu.

“Bà con mình tích góp cả đời mới đóng được con tàu, nếu cháy trụi thì coi như mất trắng. Tôi chỉ nghĩ mình có phương tiện, có kinh nghiệm thì phải góp một tay để hạn chế rủi ro cho bà con” - ông Mến chia sẻ đơn giản về lý do ra đời của chiếc tàu đặc biệt này.

Hai năm qua, ông Bùi Thanh Mến đã trực tiếp tham gia dập tắt 4 vụ cháy tàu cá, góp phần giảm thiệt hại tài sản hơn 8 tỷ đồng tại cảng cá Tam Quan. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ đưa 3 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn và cứu hộ hơn 20 tàu cá mắc cạn, gặp sự cố khi đang vươn khơi bám biển.

Trung tá Hà Minh Tín - Trưởng Công an phường Hoài Nhơn Bắc - cho biết: “Sáng kiến dùng tàu cá làm phương tiện chữa cháy lưu động của ông Mến là cách làm hay, cần được lan tỏa mạnh mẽ. Cảng cá Tam Quan là nơi có nhiều tàu thuyền neo đậu nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Những người như ông Mến đã góp phần cùng lực lượng Công an cơ sở bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho ngư dân”.