Ngang nhiên rào chắn trước cửa nhà người khác

(GLO)- Gửi đơn tới Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Phạm Thị Đắng (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) trình bày: Năm 2024, con gái bà là Đào Thị Thanh Hồng xây nhà trên thửa đất số 221, tờ bản đồ số 39, thôn Vinh Thạnh 1.

Thửa đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho vợ chồng bà Đắng vào năm 2011. Căn nhà của bà Hồng có mặt tiền và cửa đi hướng ra đường giao thông liên xóm Vinh Đông (thôn Vinh Thạnh 1).

Vào tháng 4-2024, bà Ngô Thị Sự (nhà liền kề nhà bà Hồng) dùng các vật dụng như thân, cành cây, gạch, đá, trụ sắt, dây cao su, dây nhựa rào chắn trước mặt tiền và cửa chính ra, vào nhà bà Hồng.

Điều này khiến bà Hồng không thể mở cửa chính hướng ra đường giao thông liên xóm để ra, vào nhà; muốn đi ra đường, bà Hồng phải đi nhờ qua nhà bà Đắng (phía sau nhà bà Hồng và bà Đắng có lối đi thông với nhau).

Hàng rào do bà Sự dựng lên chắn trước mặt tiền và cửa chính ra, vào nhà bà Hồng (ảnh chụp ngày 23-2). Ảnh: V.L

Qua tìm hiểu được biết, xảy ra sự việc trên là bởi bà Sự cho rằng đường giao thông liên xóm Vinh Đông nằm trong phần đất của gia đình bà. Việc bà Hồng xây dựng nhà, mở cửa chính hướng ra đường giao thông liên xóm là xâm phạm đến đất của gia đình bà Sự.

Trước việc làm của bà Sự, từ tháng 4-2024 đến nay, bà Đắng và bà Hồng nhiều lần gửi đơn kiến nghị, cầu cứu tới chính quyền địa phương và ngành chức năng của tỉnh để được can thiệp, giải quyết trả lại lối ra, vào nhà. Tuy nhiên, trước đây UBND xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước cũ) và hiện nay UBND xã Tuy Phước chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

“Con gái tôi xây dựng nhà trên đất đã được Nhà nước cấp sổ đỏ, cửa chính mở hướng ra đường giao thông liên xóm, nhưng 2 năm nay gia đình bà Sự liên tục rào chắn trước cửa không cho ra, vào. Việc làm này ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và xâm phạm nghiêm trọng quyền sử dụng đất, lối đi hợp pháp của con gái tôi” - bà Đắng bức xúc.

Theo UBND xã Tuy Phước, căn cứ hồ sơ địa chính năm 2013, đường giao thông liên xóm Vinh Đông thuộc tờ bản đồ số 39, thôn Vinh Thạnh 1, là đất do Nhà nước quản lý.

Con đường này nằm giữa thửa đất số 221 (đã cấp sổ đỏ cho vợ chồng bà Đắng) và thửa đất số 208 (đã cấp sổ đỏ cho mẹ bà Sự vào năm 2019). Việc bà Sự yêu cầu đòi quyền sở hữu, chiếm dụng lối đi chung và rào chắn trước cửa nhà bà Hồng là không đúng quy định pháp luật.

UBND xã Tuy Phước đã khẳng định như vậy, nhưng đến nay hành vi của bà Sự tự ý rào chắn trên hành lang đường giao thông liên xóm và ngay trước cửa chính nhà bà Hồng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Điều này khiến hai gia đình thường xuyên mâu thuẫn, lời qua tiếng lại ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước - cho biết: Trước kia, UBND xã Phước Lộc (cũ) và gần đây UBND xã Tuy Phước đã tổ chức cưỡng chế, buộc bà Sự tháo dỡ rào chắn trên hành lang đường giao thông liên xóm, cũng như phía trước cửa chính nhà bà Hồng. Tuy nhiên, sau mỗi lần cưỡng chế bà Sự lại tiếp tục rào chắn, khiến vụ việc kéo dài đến nay chưa giải quyết dứt điểm.

“Tới đây, xã mời các bên liên quan làm việc, yêu cầu bà Sự chấm dứt hành vi nói trên. Nếu bà Sự tiếp tục không chấp hành, UBND xã sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh để sự việc kéo dài gây ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương” - bà Phượng khẳng định.