Gia Lai: Tập huấn chuyên sâu pháp luật về đấu giá tài sản

(GLO)- Chiều 26-1, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu pháp luật về đấu giá tài sản và quán triệt các quy định, hướng dẫn mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản cho các đấu giá viên thuộc các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề cập nhật các quy định, hướng dẫn mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Ảnh: T.D

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề: Vấn đề chung về công tác đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024); hướng dẫn quy định chi tiết Luật Đấu giá tài sản và quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai; hướng dẫn công tác lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Dịp này, đại diện một số sở, ban, ngành cùng lãnh đạo UBND các xã, phường và đấu giá viên thuộc các tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong lĩnh vực hoạt động đấu giá tài sản.