Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai chính thức vận hành từ ngày 10-2

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo triển khai vận hành sử dụng Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai kể từ ngày 10-2-2026.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng “Cổng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp” (gọi tắt là Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai) tại địa chỉ https://hotrodautu.gialai.gov.vn.

Giao diện Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai. Ảnh (chụp màn hình): M.T

Để đảm bảo vận hành hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường tuyên truyền, cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Mục tiêu nhằm tạo kênh tương tác, trao đổi, phản ánh thông tin chính thức với chính quyền tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng các hình thức như: phát tài liệu hướng dẫn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi giao dịch hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã, hoặc khi trực tiếp làm việc với cơ quan, đơn vị để tìm hiểu cơ hội đầu tư; đăng tin, bài và tạo banner trên Trang thông tin điện tử.

Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai cũng thông tin chi tiết về trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ảnh (chụp màn hình): M.T

Cùng với đó, chỉ đạo bộ phận chuyên môn liên quan hằng ngày đăng nhập vào tài khoản quản trị của Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai để kiểm tra, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; xem xét, trả lời phản ánh, kiến nghị trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc.

Nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị phải đảm bảo yêu cầu rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh việc triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận, nếu xét thấy trường hợp phản ánh, kiến nghị có nội dung phức tạp, cần phối hợp lấy ý kiến của những cơ quan, đơn vị khác. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm cập nhật thời hạn xử lý mới trên hệ thống và nêu rõ lý do (bao gồm nội dung cần lấy ý kiến và cơ quan, đơn vị phối hợp).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ việc gắn banner Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo về tình hình vận hành của Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai cho lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp hội ý vào thứ sáu hằng tuần.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thường xuyên xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về nỗ lực cải cách của chính quyền tỉnh trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi; trong đó có việc đưa vào vận hành Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến hội viên và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong cũng như ngoài tỉnh về việc đưa vào vận hành Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, định kỳ đăng tải thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng trên các kênh thông tin của hiệp hội và lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề.