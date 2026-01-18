Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Dự án KCN, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh: Hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
T.SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 18-1, tại xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp với UBND xã Canh Vinh tiến hành tổng kết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu công nghiệp (KCN), đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh.

Tại buổi lễ, ông Hà Phúc Duy Sang - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Định - cho biết: Dự án KCN, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh tại xã Canh Vinh thuộc phân khu 7 - Khu kinh tế Nhơn Hội. Dự án được khởi công vào cuối tháng 9-2020.

1h2a7146.jpg
Ông Hà Phúc Duy Sang - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Định trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: T.Sỹ

Giai đoạn 1 của Dự án có diện tích 1.425 ha, bao gồm 1.000 ha đất KCN và 425 ha đất dành cho khu dân cư, thương mại, dịch vụ, khu tái định cư; có 1.375 hộ dân sở hữu 2.786 thửa đất và 2.858 ngôi mộ phải di dời ra khỏi phạm vi dự án.

Với sự hỗ trợ tích cực của ngành chức năng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, chỉ sau một thời gian ngắn, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn tất.

1h2a7226.jpg
Nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở mới, ổn định cuộc sống tại KCN, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh Định. Ảnh: T.Sỹ

Công ty đã chi 800 tỷ đồng để bồi thường cho người dân; đồng thời, xây dựng nhiều khu tái định cư nằm trong phạm quy hoạch của dự án, có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ tiện ích; bố trí 238 lô đất tái định cư cho 101 hộ dân và hỗ trợ đất ở cho 1.375 hộ, với diện tích hơn 475.123 m2, đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Cùng với đó, Công ty phối hợp với ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân hoàn tất các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dịp này, Công ty cổ phần Becamex Bình Định cũng trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 cho 20 hộ dân sinh sống tại các khu tái định cư thuộc phạm vi dự án.

báo Gia Lai
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị giao chỉ tiêu phát triển các khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Gia Lai năm 2026 vào chiều ngày 15-1.

Gia Lai đồng hành cùng nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp

Doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 15-1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động và giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026. Các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Những chậu lan hồ điệp rực rỡ màu sắc được trưng bày tại cửa hàng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lan hồ điệp rực rỡ đón Tết

Kinh tế

(GLO)- Bên cạnh các loài hoa truyền thống, lan hồ điệp cũng được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống trong dịp Tết. Những ngày này, từ các cửa hàng đến vườn hoa, lan hồ điệp đã tưng bừng khoe sắc sẵn sàng đón xuân.

Việt Nam là một điển hình trong chuyển đổi thành công mô hình kinh tế

Việt Nam là một điển hình trong chuyển đổi thành công mô hình kinh tế

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sự kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế. Những nhận định từ các nhà nghiên cứu thế giới đã phác họa một bức tranh toàn diện về thành tựu của Việt Nam sau bốn thập niên Đổi mới và kỳ vọng vào một giai đoạn vươn mình đầy bứt phá.

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trở thành điểm tựa cho hội viên, đặc biệt là nông dân dân tộc thiểu số. Thông qua hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, mô hình sản xuất, đời sống của bà con ngày càng ổn định, phát triển, góp phần đổi thay diện mạo khu vực nông thôn, miền núi.

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu đón Tết

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu ở Phù Mỹ Nam

Kinh tế

(GLO)- Khi những ngày Tết đang đến gần, các cánh đồng kiệu ở xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Năng suất và chất lượng ổn định, giá bán giữ mức khá mang lại niềm phấn khởi cho người trồng kiệu sau một vụ mùa nhiều nỗ lực.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phấn đấu thu hút mới 40 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phấn đấu thu hút mới 40 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

Kinh tế

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào ngày 12-1, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đề ra mục tiêu phấn đấu thu hút mới 40 dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào các KCN và 6 dự án trên lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, thương mại trong khu kinh tế.

null