Dự án KCN, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh: Hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng

(GLO)- Sáng 18-1, tại xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp với UBND xã Canh Vinh tiến hành tổng kết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu công nghiệp (KCN), đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh.

Tại buổi lễ, ông Hà Phúc Duy Sang - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Định - cho biết: Dự án KCN, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh tại xã Canh Vinh thuộc phân khu 7 - Khu kinh tế Nhơn Hội. Dự án được khởi công vào cuối tháng 9-2020.

Ông Hà Phúc Duy Sang - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Định trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: T.Sỹ



Giai đoạn 1 của Dự án có diện tích 1.425 ha, bao gồm 1.000 ha đất KCN và 425 ha đất dành cho khu dân cư, thương mại, dịch vụ, khu tái định cư; có 1.375 hộ dân sở hữu 2.786 thửa đất và 2.858 ngôi mộ phải di dời ra khỏi phạm vi dự án.

Với sự hỗ trợ tích cực của ngành chức năng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, chỉ sau một thời gian ngắn, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn tất.

Nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở mới, ổn định cuộc sống tại KCN, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh Định. Ảnh: T.Sỹ

Công ty đã chi 800 tỷ đồng để bồi thường cho người dân; đồng thời, xây dựng nhiều khu tái định cư nằm trong phạm quy hoạch của dự án, có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ tiện ích; bố trí 238 lô đất tái định cư cho 101 hộ dân và hỗ trợ đất ở cho 1.375 hộ, với diện tích hơn 475.123 m2, đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Cùng với đó, Công ty phối hợp với ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân hoàn tất các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dịp này, Công ty cổ phần Becamex Bình Định cũng trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 cho 20 hộ dân sinh sống tại các khu tái định cư thuộc phạm vi dự án.