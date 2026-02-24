Giá sầu riêng xuất khẩu tăng mạnh sau Tết, lên mức 155.000 đồng/kg

(GLO)- Giá sầu riêng xuất khẩu sau Tết Nguyên đán bật tăng mạnh mẽ. Trong đó, Monthong loại A lên tới 155.000 đồng/kg, Ri 6 đạt 87.000 đồng. Mức giá này gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Ngày 23-2, nhiều vựa thu mua sầu riêng đồng loạt hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận trên thị trường, giống sầu riêng chủ lực phục vụ xuất khẩu Monthong loại A đang được thương lái thu mua với giá dao động 147.000-155.000 đồng/kg; loại B có giá 126.000-127.000 đồng/kg. Giống sầu riêng Ri 6 loại A ở mức 80.000-87.000 đồng, loại B khoảng 70.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng xuất khẩu sau Tết Nguyên đán bật tăng mạnh mẽ. Ảnh: M.T

Theo các thương lái, do nguồn cung trái vụ giảm 30-40%, cộng với nhu cầu nhập khẩu tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong khi lượng hàng đạt chuẩn xuất khẩu không nhiều nên khiến giá sầu riêng bị đẩy lên nhanh.

Thêm vào đó, trên thị trường xuất khẩu thời điểm này, sầu riêng Việt Nam gần như không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp, bởi các thị trường xuất khẩu sầu riêng khác như Thái Lan, Malaysia… đều không có để cung ứng.

Hiện nay, ngoài thị trường Trung Quốc - nơi tiêu thụ phần lớn sản lượng, các đối tác tại Nhật Bản, Canada và Mỹ cũng tăng đơn hàng so với cuối năm ngoái. Doanh nghiệp xuất khẩu nhận định, nếu duy trì đà tăng đơn hàng và không phát sinh rào cản kỹ thuật mới, kim ngạch sầu riêng năm nay có thể vượt 4 tỷ USD.