Giá cà phê giảm 800-1.000 đồng/kg trong ngày 12-3

(GLO)- Hôm nay (12-3), giá cà phê trong nước giảm 800-1.000 đồng/kg sau các phiên đi ngang. Hiện giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 95.300-95.800 đồng/kg.

Theo đó, giá cà phê ở Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi mất 1.000 đồng/kg, xuống còn 95.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 800 đồng/kg, hiện ở khoảng 95.700 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng đạt mức 95.700 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê hôm nay giảm trên cả 2 sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5-2026 giảm 79 USD/tấn, xuống còn 3.692 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7-2026 cũng giảm 72 USD/tấn, còn 3.596 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 5-2026 giảm 1,1 US cent/pound, xuống còn 295,8 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 0,8 US cent/pound, còn 290,1 US cent/pound.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica trên sàn Brazil kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 375,95 cent/lb, giảm 11,3 cent/lb; tháng 5-2026 ghi nhận giảm sâu 10,85 cent/lb, xuống mức 340,35 cent/lb.