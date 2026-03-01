Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ngày 1-3, giá cà phê nội địa ổn định giữa biến động thế giới

(GLO)- Hôm nay (1-3), giá cà phê nội địa duy trì sự bình ổn, trong khi cà phê thế giới tăng giảm đan xen khi nguồn cung toàn cầu đang dồi dào.

Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm trong nước đang được thu mua với mức 95.500-96.000 đồng/kg. Theo đó, Gia Lai và Đắk Lắk cùng có giá 96.000 đồng/kg; Lâm Đồng giao dịch ở mức 95.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm trong nước ổn định ở mức 95.500-96.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục ghi nhận sự biến động trái chiều trên các sàn giao dịch.

Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng tháng 3-2026 tăng nhẹ 10 USD/tấn, lên 3.699 USD/tấn nhưng hợp đồng tháng 5-2026 lại giảm 14 USD/tấn, xuống còn 3.624 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn Brazil kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 370,75 cent/lb, tăng thêm 2,75 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 9-2026 lại ghi nhận giảm nhẹ 3,0 cent/lb, xuống mức 330,5 cent/lb.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục suy yếu khi hợp đồng tháng 3-2026 giảm 1,4 US cent/pound, xuống 284,6 US cent/pound; hợp đồng tháng 5-2026 giảm 1,55 US cent/pound, về mức 280,75 US cent/pound.

Theo Reuters, yếu tố gây sức ép lớn nhất hiện nay là lượng tồn kho Arabica do ICE giám sát tăng mạnh. Tính đến ngày 26-2, tồn kho đạt 466.055 bao, tăng đáng kể so với mức 449.566 bao của tuần trước đó.

null