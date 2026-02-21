Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Chuyến hàng đầu xuân nối dài niềm tin

Ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, nhiều cơ sở thu mua nông sản tại Tây Gia Lai đã chủ động mở cửa hoạt động trở lại. Không khí tất bật thể hiện quyết tâm không để hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Sơ chế rau quả tại Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú. Ảnh: N.D

Tại xã Biển Hồ, chị Trần Thị Trang (làng Bông) cho biết: Cơ sở của chị đã xuất 2 tấn chanh dây đạt tiêu chuẩn hữu cơ cho doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh để xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Giá thu mua dao động từ 30-31 nghìn đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm trước nên người trồng có lợi nhuận khá.

Theo chị Trang, bước vào chính vụ thu hoạch, lượng chanh dây đưa về cơ sở ngày càng tăng. Vì vậy, đơn vị chủ động thu mua với số lượng lớn để bảo đảm đầu ra ổn định cho bà con nông dân. Chị bày tỏ mong muốn năm mới giá các mặt hàng chủ lực như cà phê và chanh dây tiếp tục giữ mức ổn định để bà con yên tâm đầu tư lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai, cán bộ và công nhân tranh thủ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống máy móc trước khi vận hành lại dây chuyền sản xuất. Nhà máy duy trì công suất ép 8.000 tấn mía cây mỗi ngày, bảo đảm nguyên liệu được tiếp nhận và chế biến kịp thời. Các chủ mía, tổ chặt và phương tiện vận chuyển phối hợp nhịp nhàng để đưa mía về nhà máy.

Phương tiện vận chuyển rau, củ, quả của Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú. Ảnh: N.D

Đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai cho biết: Việc duy trì sản xuất ngay từ đầu năm nhằm củng cố niềm tin giữa doanh nghiệp và người trồng mía, đồng thời tạo khí thế thi đua lao động từ đầu năm.

Tại Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú, những khu nhà lồng trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP vẫn xanh mướt. Ông Nguyễn Nam Phong - Phó Giám đốc Công ty - cho biết: Đơn vị đã chuẩn bị nguồn hàng từ trước Tết nên việc xuất những chuyến rau đầu năm diễn ra thuận lợi. Mỗi ngày, Công ty cung ứng 1 - 2 tấn rau, củ, quả cho hệ thống siêu thị khu vực miền Trung và các tỉnh lân cận.

Tập trung chăm sóc cây trồng

Cùng với hoạt động thu mua và chế biến nông sản, nhiều nông dân tại Tây Gia Lai cũng nhanh chóng trở lại vườn rẫy để chăm sóc cây trồng. Sáng mùng 5 Tết, anh Lương Quốc Thường (thôn 3, xã Kon Gang) ra vườn thu hoạch lứa chanh dây đầu tiên của năm mới. Vườn chanh dây bắt đầu cho thu bói từ trước Tết. Nhờ giá tăng cao nên gia đình anh có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Sau khi thu hoạch cà phê, anh tiến hành cắt cành, làm bồn, bón phân đợt một và chuẩn bị tưới đợt hai để vườn cây ra hoa đồng loạt.

Anh Thường chia sẻ: “Nhờ giá cà phê và chanh dây tăng cao, gia đình có thu nhập ổn định, Gia đình đầu tư chăm sóc bài bản cho vụ mới với kỳ vọng năng suất cao hơn”.

Gia đình ông Phạm Văn Tiệp (thôn Tân Lập, xã Ia Hrung) chuẩn bị máy bơm tưới nước ngay trong những ngày Tết. Ảnh: N.S

Tại xã Ia Hrung, một trong những vựa cà phê lớn phía Tây tỉnh, tiếng máy bơm nước rì rầm suốt ngày đêm. Nông dân Phạm Văn Tiệp ở thôn Tân Lập có 6 sào cà phê gia đình và 1,5 héc ta nhận khoán đã triển khai tưới đợt một từ mùng 3 và tiếp tục hoàn thành diện tích còn lại trong ngày mùng 5 Tết.

Sau khi ép khô, cà phê được bổ sung nguồn nước mát để kích thích ra hoa, đậu quả. Ảnh: N.S

Theo ông Tiệp, tưới nước đúng thời điểm và đủ lượng sẽ kích thích cà phê bung hoa đồng loạt. Dù chi phí điện, nhân công và bảo dưỡng máy móc khá cao, bà con vẫn ưu tiên đầu tư vì đây là khâu quan trọng nhất trong chu kỳ chăm sóc đầu năm.

Trên địa bàn xã Ia Hrung còn có Công ty Cà phê Ia Sao 2 quản lý 464 ha cà phê kinh doanh. Giám đốc Nguyễn Ngô Hùng cho biết: Công ty đã kiểm tra, sửa chữa hệ thống thủy lợi, máy bơm và đường ống từ tháng Chạp để bảo đảm ra Tết vận hành hiệu quả.

“Do mầm hoa phân hóa sớm nên Công ty tổ chức tưới sớm hơn mọi năm, bố trí nhân lực luân phiên nhằm bảo đảm tiến độ chung. Nguồn nước hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, song bước vào cao điểm mùa khô, việc sử dụng tiết kiệm và hợp lý sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sinh trưởng ổn định cho vườn cây” - ông Hùng nói.

Người dân Tây Gia Lai ước vọng giá cà phê tiếp tục duy trì ở mức cao trong 2026. Ảnh: N.D

Những ngày đầu năm mới, từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê và nhà lồng rau xanh, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng xe, tiếng máy và tiếng người lao động. Ra đồng đầu xuân không chỉ là hoạt động sản xuất thường nhật mà còn gửi gắm ước vọng cho một năm thuận lợi. Những chuyến hàng đầu tiên được xuất đi, những dòng nước tưới mát lành trên triền rẫy và sự chủ động của nông dân, doanh nghiệp đang cùng nhau vun đắp một mùa vàng mới trên vùng đất đỏ bazan Tây Gia Lai.