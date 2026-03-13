Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ký kết thỏa thuận liên ngành triển khai tín dụng nông nghiệp, nông thôn

PHÚ HÒA
(GLO)- Chiều 12-3, tại phường Quy Nhơn, Agribank các chi nhánh: Bình Định, Gia Lai và Đông Gia Lai phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận liên ngành nhằm triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Theo nội dung thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp tuyên truyền chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay, sử dụng vốn hiệu quả; đồng thời, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu của người dân.

Thông qua mô hình Tổ vay vốn, các tổ chức Hội sẽ tham gia hỗ trợ quản lý, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Nhật Trường

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác đã được Agribank ký kết với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam; qua đó, tăng cường phối hợp đưa nguồn vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với hội viên và người dân khu vực nông thôn.

Hiện Agribank là ngân hàng có quy mô tín dụng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Dư nợ cho vay ở lĩnh vực này chiếm khoảng 65-70% tổng dư nợ toàn hệ thống, phục vụ hàng triệu hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

