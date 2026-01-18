Nới “room” tín dụng tạo việc làm: Cú hích mới cho doanh nghiệp và người lao động

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, Nghị định số 338/2025/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm chính thức có hiệu lực với nhiều điều chỉnh quan trọng về hạn mức, lãi suất cho vay đối với chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Thảo Vi - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh nhằm làm rõ những tác động, định hướng triển khai chính sách thời gian tới.

▪ Thưa bà, tinh thần cốt lõi của Nghị định số 338/2025/NĐ-CP về hỗ trợ tạo việc làm là gì?

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi. Ảnh: D.Đ - Nếu tiếp cận ở bình diện kinh tế, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP thể hiện rất rõ sự chuyển dịch từ tư duy “hỗ trợ để tồn tại” sang “đầu tư để phát triển”. Việc Chính phủ nâng hạn mức vay đối với DN nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh lên tới 10 tỷ đồng/dự án; đồng thời, tăng mức vay cho mỗi lao động lên tối đa 200 triệu đồng đã mở ra không gian tài chính đủ lớn để các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng kế hoạch đầu tư trung và dài hạn. So với cơ chế cũ theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, khi mỗi dự án chỉ được vay tối đa 2 tỷ đồng và mỗi lao động tạo việc làm không quá 100 triệu đồng thì đây là thay đổi rất đáng kể. Điều này cho phép dòng vốn tín dụng chính sách không còn chỉ phục vụ nhu cầu duy trì việc làm trước mắt, mà thực sự trở thành nguồn lực để DN đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và mở rộng quy mô sản xuất. Nói cách khác, tín dụng tạo việc làm theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP đã được “nâng cấp” thành một công cụ kích thích tăng trưởng kinh tế thực chất: vừa giữ ổn định việc làm, vừa tạo thêm việc làm mới thông qua việc khuyến khích đầu tư, từ đó đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương.

▪ Những thay đổi này sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế của tỉnh, thưa bà?

- Có thể thấy, Gia Lai có nền kinh tế dựa nhiều vào nông nghiệp với lực lượng lao động lớn ở khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao chuyển từ sản xuất thô sang chế biến, liên kết chuỗi và tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Khi hạn mức vay được nâng lên, các HTX, DN chế biến cà phê, cao su, mía, chăn nuôi… có thể đầu tư máy móc, nhà xưởng, kho bảo quản và hệ thống tiêu thụ một cách đồng bộ. Điều này giúp nâng giá trị nông sản, hạn chế dòng lao động rời nông thôn ra các đô thị lớn tìm việc, góp phần ổn định KT-XH vùng cơ sở.

Từ nguồn vốn giải quyết việc làm, các hộ dân ở làng Ring (xã Ia Mơ) có điều kiện chuyển đổi cây trồng, tạo việc làm hiệu quả. Ảnh: D.Đ

▪ Nghị định số 338/2025/NĐ-CP thiết kế cơ chế lãi suất phân hóa theo nhóm đối tượng, theo bà, chính sách này có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu tạo việc làm và an sinh xã hội?

- Theo tôi, cơ chế lãi suất phân hóa cho thấy Nhà nước đang sử dụng tín dụng chính sách như một công cụ điều tiết thị trường lao động. Khi chi phí vốn được giảm cho những mô hình sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động yếu thế, dòng vốn sẽ tự nhiên chảy vào những khu vực tạo ra giá trị xã hội lớn nhất, từ đó vừa thúc đẩy sản xuất, vừa mở rộng cơ hội việc làm cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Đây là cách tiếp cận mang tính chủ động, giúp chính sách tín dụng giải quyết được bài toán vốn, góp phần định hướng phát triển bao trùm. Về mặt vận hành, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định lãi suất cho vay đối với DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và người lao động thông thường bằng 127% lãi suất cho vay hộ nghèo, trong khi các nhóm ưu tiên sẽ được vay với mức thấp hơn, tương đương hộ nghèo, cùng với thời hạn vay tối đa là 10 năm. Nghị định mới còn cho phép UBND cấp tỉnh quyết định ủy thác nguồn vốn ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, tạo thêm dư địa linh hoạt cho địa phương, nhất là các địa phương miền núi, vùng khó khăn. Từ đó, sự kết hợp giữa lãi suất ưu đãi và thời hạn vay dài giúp dòng vốn tín dụng được phân bổ đúng trọng tâm, vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế, vừa giữ vững mục tiêu an sinh xã hội, đặc biệt phù hợp với những địa bàn còn nhiều khó khăn ở tỉnh.

▪ Để chính sách đi vào cuộc sống, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ có những bước triển khai như thế nào?

- Chúng tôi xác định rằng việc đưa Nghị định số 338/2025/NĐ-CP vào thực tiễn không chỉ là giải ngân, mà là đồng hành cùng người vay. Cùng với đó, việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống còn 7 ngày làm việc sẽ giúp dòng vốn đến nhanh hơn với các dự án sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cũng đã chỉ đạo cho hệ thống các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH ở cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nguồn vốn cần thẩm định rõ phương án vay theo hướng ưu tiên các mô hình tạo nhiều việc làm, có liên kết thị trường và khả năng phát triển bền vững… Đối với các khoản vay lớn, yêu cầu về bảo đảm tiền vay sẽ góp phần nâng cao kỷ luật tài chính, bảo đảm an toàn cho nguồn vốn của Nhà nước.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Ân giải ngân vốn vay giải quyết việc làm cho người dân. Ảnh: D.Đ

▪ Nhìn lại kết quả cho vay giải quyết việc làm năm 2025, bà kỳ vọng gì khi bước sang giai đoạn thực hiện Nghị định số 338/2025/NĐ-CP?

- Qua thống kê, trong năm 2025, toàn tỉnh đã cho vay hơn 2.265 tỷ đồng, giúp gần 29.000 lao động có việc làm mới hoặc được duy trì, mở rộng việc làm, với dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt hơn 4.518 tỷ đồng. Khi Nghị định mới được triển khai và đi vào cuộc sống, với hạn mức vay lớn hơn, thời hạn cho vay dài, cơ chế linh hoạt hơn, dòng vốn này sẽ tiếp tục được “khuếch đại” hiệu quả, tạo ra việc làm trước mắt, góp phần hình thành những mô hình kinh tế có sức cạnh tranh. Tôi tin rằng đây sẽ là một đòn bẩy quan trọng để tỉnh, các địa phương có thể thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển theo hướng bền vững trong những năm tới.

▪ Xin cảm ơn bà!