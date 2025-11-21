Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lấy ý kiến về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương với 20 điều, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

moi-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-san-ma-hoa-va-thi-truong-tai-san-ma-hoa-ca-nhan-to-chuc-phai-chiu-xu-phat-canh-cao-hoac-phat-tien.jpg
Mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Ảnh minh họa: VGP

Theo dự thảo, vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa bao quát hành vi của cả tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước gồm: vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa; vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Cùng với đó là vi phạm quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài; vi phạm quy định về phòng-chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa…

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Trong đó, mức phạt tiền tối đa là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng một nửa mức phạt tiền đối với tổ chức.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả.

