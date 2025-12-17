Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thuế tỉnh Gia Lai và các chi nhánh Agribank hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

PHÚ HÒA
(GLO)- Chiều 16-12, Thuế tỉnh Gia Lai và các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã ký kết hợp tác về phối hợp hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và triển khai hóa đơn điện tử.

Theo thỏa thuận hợp tác, 11 thuế cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai và 3 chi nhánh Agribank (Bình Định, Gia Lai và Đông Gia Lai) phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai, từng bước làm quen và sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử, truyền dữ liệu thuế tự động, cũng như thực hiện nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định.

thue-tinh-gia-lai-va-3-chi-nhanh-ngan-hang-agribank-ky-ket-hop-tac.jpg
Thuế tỉnh Gia Lai và 3 chi nhánh Agribank ký kết hợp tác. Ảnh: Dũng Nhân

Các bên thống nhất tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở nhằm giúp hộ kinh doanh nắm vững chính sách, hạn chế lúng túng trong quá trình chuyển đổi.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, các chi nhánh Agribank phối hợp cung cấp các giải pháp thanh toán số, dịch vụ ngân hàng và hỗ trợ tiếp cận các phần mềm phục vụ quản lý bán hàng, kê khai thuế. Thuế tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, giải đáp chính sách và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện.

Ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: Việc ký kết hợp tác nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân và chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Sau ký kết, Thuế tỉnh Gia Lai và các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với 11 thuế cơ sở tổ chức lực lượng hỗ trợ tại địa bàn, bảo đảm việc triển khai hóa đơn điện tử và chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định.

