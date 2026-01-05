Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, vàng trong nước tăng vọt 3,4 triệu đồng/lượng

Cụ thể, tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 154,2-156,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng. Phú Quý đang mua vào 153,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung 500.000 đồng/lượng. Mi Hồng mua vào cao hơn với 155 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng nhẫn cũng tăng hơn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 tùy doanh nghiệp. Phú Quý đang có niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 149,1-152,1 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 149,1-152,1 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở mức 149,5-153,5 triệu đồng/lượng.
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 5-1 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4328,43 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.377 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,65 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,55 triệu đồng/lượng.