Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, vàng trong nước tăng vọt 3,4 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 5-1, phiên giao dịch vàng miếng trong nước ghi nhận mức tăng vọt 3,4 triệu đồng sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Hiện giá đang ở mức cao với 156,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 154,2-156,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng. Phú Quý đang mua vào 153,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung 500.000 đồng/lượng. Mi Hồng mua vào cao hơn với 155 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 5-1 tăng vọt 3,4 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh nguồn Báo Người Lao Động

Thị trường vàng nhẫn cũng tăng hơn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 tùy doanh nghiệp. Phú Quý đang có niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 149,1-152,1 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 149,1-152,1 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở mức 149,5-153,5 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 5-1 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4328,43 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.377 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,65 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,55 triệu đồng/lượng.