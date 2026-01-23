(GLO)- Ngày 23-1, giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới. So với phiên giao dịch sáng qua, vàng miếng tiếp tục lập đỉnh mới trong lịch sử khi tăng vọt 4,6 triệu đồng mỗi lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC, DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 171,3-173,3 triệu đồng/lượng, cao nhất trong lịch sử. Phú Quý hiện mua vào thấp hơn mức trung bình với 170,3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng lập đỉnh mới 173,3 triệu đồng/lượng, tăng 4,6 triệu đồng. Ảnh: Phương Vi

Vàng nhẫn cũng tăng vọt, gần chạm ngưỡng 171 triệu đồng tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, vàng trang sức Rồng Thăng Long 999.9 của Bảo Tín Minh Châu đang có giá 167,3-170,8 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn Phú Quý 999.9 đang giao dịch 169,3-172,3 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch 169,3-171,8 triệu đồng/lượng.