Trưa 20-1, giá vàng cao kỷ lục 166,1 triệu đồng/lượng

(GLO)- Trưa 20-1, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh 1,1 triệu đồng, hiện đang giữ mức kỷ lục từ trước đến nay với 166,1 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức cao với 164,1-166,1 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều ở mức 2 triệu đồng. Phú Quý đang mua vào ở mức 163,5 triệu đồng/lượng còn Mi Hồng giao dịch ở mức cao với giá 164,6 triệu đồng/lượng.

Trưa 20-1, giá vàng cao kỷ lục 166,1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phương Vi

Giá vàng nhẫn cũng neo ở mức cao. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 160,1-163,6 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang niêm yết ở mức 161,5-164,5 triệu đồng/lượng, SJC giao dịch 2 chiều ở mức 161-163,5 triệu đồng/lượng. DOJI đang giao dịch ở mức 161-164 triệu đồng/lượng.

Giá vàng liên tục tăng cao kể từ sau Tết Dương lịch 2026 đến nay. Tính từ ngày 1-1-2026 đến nay, giá vàng đã tăng 13,3 triệu đồng/lượng.

